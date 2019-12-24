Юля Дихан про нового хлопця, старі образи на Топ-моделі по-українськи та життя в Польщі. Предметка

Героїнею п'ятого випуску другого сезону спецпроекту "Предметка" з Сергієм Нікітюком стала Юля Дихан. Учасниця другого сезону Топ-модель по-українськи, з чиїм програшем шанувальники не можуть змиритися досі, спеціально прилетіла з Польщі на зйомки. Чим Юля зараз займається? Як їй вдалося переїхати до Варшави, де, з ким і як вона живе в чужій країні? Про дружбу з Максом Осадчуком, найгучніші вечірки в своєму житті, відносини та плани на сім'ю Юля Дихан розповіла в проекті "Предметка" з Сергієм Нікітюком. Дивись подробиці у відео!

Предметка - це спецпроект Нового каналу з експертом Топ-моделі по-українськи Сергієм Нікітюком. Все, що глядачі хотіли дізнатися про випускників модельного реаліті, блогерів, артистів та інших успішних українців, можна буде побачити у відвертих бесідах. Особливість формату "Предметки" в тому, що гість сам обирає тему діалогу. Для цього на планшеті йому потрібно вибрати в будь-якому порядку запропоновані Сергієм Нікітюком предмети, за кожним з яких ховається певна тема. А ось яка саме тема, для гостя залишається таємницею, поки він не зробить свій вибір!

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