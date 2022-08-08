Таня Пренткович заговорила про третю вагітність через місяць після пологів

Українська блогерка-мільйонниця дала відверте інтерв’ю Сергію Нікітюку в рамках діджитал-проекту «Предметка» на YouTube Нового каналу



На початку липня Таня Пренткович вдруге стала мамою. Вона народила своєму коханому Андрію Гонковському сина, якого назвали Адамом. Хлопчик з’явився на світ у пологовому будинку Тернополя, рідного міста блогерки. Початково вона планувала народжувати в приватному перинатальному центрі в Києві, але повномасштабна війна росії проти України внесла свої корективи.

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– Тернопіль – маленьке місто, у нас усього два пологових будинки, – розповіла Таня Пренткович. – В одному я народжувала старшого сина (6-річний Іван – син блогерки від першого шлюбу – прим.ред.), і не хотіла туди повертатися – спогади не найприємніші. А в другому пологовому працює моя хороша коліжанка. Вона показала мені палати, розповіла, що можна залишатися там разом із чоловіком, познайомила з лікарями. Мені все сподобалося, тому вирішила народжувати в них. І дійсно – все пройшло просто чудово. Умови та команда, яка мною займалася, були настільки класними, що за третьою дівчинкою я готова знову їхати в Тернопіль.

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Сергій Нікітюк поцікавився, чи впевнена Таня, що буде ще одна дитина. На що блогерка зізналася, що вони з чоловіком мріють про донечку, тому продовжуватимуть спроби до переможного:

– Ми, до речі, нещодавно про це говорили. Я запитала в Андрія: «‎А якщо знову народиться хлопчик?» А він мені відповів: «‎Ну, нічого, підемо за четвертою!» (сміється – прим. ред.) Насправді, мені легко дається вагітність і материнство. Це моя життєва міні-місія – показати дівчатам, що народжувати не так складно, як вони про це думають. Що можна далі розвиватися та працювати, гарно виглядати та насолоджуватися життм, навіть будучи мамою.

Більше відвертих зізнань Тані Пренткових дивися у новому випуску «‎Предметки» на YouTube-каналі Нового:

Фото: @tanyaprentkovych