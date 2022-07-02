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«Я писала записки: «Не чіпайте, дитина в машині»»: Влада Роговенко – про евакуацію з Дніпра

«Я писала записки: «Не чіпайте, дитина в машині»»: Влада Роговенко – про евакуацію з Дніпра

Однією з героїнь третього випуску діджитал-проекту Нового каналу «Предметка. Переселенці» стала випускниця реаліті «Супермодель по-українськи» та «Від пацанки до панянки» Влада Роговенко. Війна застала її вдома, у Дніпрі, і Владі довелося з маленькою дитиною самій їхати за кордон. Що молода мама побачила у своєму вікні такого, що зважилася залишити дім, чому кінцевою точкою обрала Туреччину, і скільки тривав її шлях, читайте в матеріалі.

– За кілька днів до початку повномасштабної війни в Україні нам зателефонував хрещений моєї дитини і сказав, що вони їдуть, бо бояться за своїх дітей, – згадує дівчина. – Ми з Сашком (чоловік Влади, – прим. ред.) до останнього не вірили, що щось буде. Ну яка війна у ХХІ столітті? Чоловік у цей час був зі мною, ми планували кудись поїхати відпочити… Поки 24 лютого о 4-й годині ранку не прокинулися від дзвінка Сашиного тата, який сказав, що по всій Україні лунають вибухи. Ми відчинили вікно, почули віддалений гуркіт і зрозуміли, що почалася жерсть, і коли прилетить до нас – незрозуміло. Що робити, незрозуміло. Протягом 15 хвилин половина мешканців нашого будинку просто виїхали. Ми ж вирішили тимчасово залишитися, розуміючи, що на дорогах буде пекло. Купили продукти та бензин, пам’ятаючи досвід карантину, коли на прилавках нічого не було.

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Було відчуття, що червоні цятки летять просто до нас у квартиру

Але настав день, коли Влада зрозуміла, що більше не може залишатися у Дніпрі:

– Ми живемо біля заводу (назву не називаємо з метою безпеки, – прим. ред.) У нас великі панорамні вікна, і в якийсь момент було відчуття, що червоні цятки летять просто до нас у квартиру. Все це відбувалося зі звуком протягом 5-ти хвилин. Я страшенно злякалася, побігла по дитину, розбудила чоловіка. І після цього вирішила, що не можу більше сидіти й панікувати, настав час їхати. Для евакуації ми обрали Туреччину. Це було швидке рішення, мені там простіше. У Стамбулі вже 12 років живе моя сестра. А оскільки я виїжджала з Дніпра зі знайомими турками, які рухалися в той бік, то просто заскочила до них у машину.

«Я писала записки: «Не чіпайте, дитина в машині»»: Влада Роговенко – про евакуацію з Дніпра

Влада зізналася, що це була найстрашніша дорога в її житті:

– Блокпости скрізь, дороги через села, нас постійно розвертали без пояснень. Дорога до Туреччини з Дніпра зайняла в мене три з половиною дні. Це був найважчий шлях у моєму житті, просто жах. Сльози, переживання, я весь час притискала дитину, згадуючи кадри, як розстрілювали машини з дітьми в салоні. Писала записки: «Будь ласка, не чіпайте, дитина в машині». Дуже хвилювалася! Не могла відірватися від сина. Все було на таких емоціях, що коли ми перетнули кордон з Румунією, я просто вирубалася, не пам’ятаю як, все було в тумані.

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Про те, як Владу прийняла сестра в Стамбулі, чому дівчині з дитиною зараз доводиться жити в готелі за шалені гроші, і який бізнес вона планує розпочати в Туреччині, дивіться у повному випуску «Предметка. Переселенці» на YouTube Нового каналу.

 

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