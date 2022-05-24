Арина розповіла, як у Латвії отримати тимчасовий захист, оформити допомогу та виплати

Учасниця «Супер Топ-модель по-українськи», блогер Арина Любітєлєва розповіла у рамках проекту «Предметка. Переселенці» про те, що чекає на переселенців з України в Латвії, які виплати та допомогу можна отримати в цій країні, і як оформити всі необхідні документи.

– Вибираючи між отриманням статусу біженця та тимчасовим захистом, я обрала друге, – розповіла Арина в інтерв’ю Сергію Нікітюку. – Тимчасовий захист оформляється тут, у Латвії досить легко. Потрібно прийти до Центру допомоги біженцям, де тебе навіть можуть нагодувати борщем! Там ти заповнюєш усі документи, з тобою розмовляють російською мовою, бо це Прибалтика. І через 2-3 тижні ти отримуєш першу виплату та ідентифікаційний код, з яким тут можна працювати. Тоді тобі вклеюють і латвійську візу на рік. Тут є виплати, на відміну від Іспанії та Італії, майже 300 євро – це екстрена допомога, і 109 євро щомісяця.

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Зазвичай віза для українських біженців оформляється 5-10 днів. Поки ви чекаєте на візу, допомогу можна отримати від недержавних організацій, наприклад, Латвійського червоного хреста, Латвійського товариства самаритян, Gribu palīdzēt bēgļiem. Якщо ви знаходитесь у Ризі, то знайти ці організації дуже просто — потрібно звернутися до Ризького центру підтримки біженців за адресою Калькю,1 до інформаційного пункту НУО (недержавних організацій). Тут можна докладно дізнатися про можливості харчування, де взяти одяг, як отримати предмети гігієни.

В інших латвійських містах інформацію про соціальну допомогу можна отримати у конкретному регіоні у самоврядуванні. Або зателефонувавши за безкоштовним телефоном соціальної допомоги 80700011.

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– Коли ви приходите оформляти документи, вам також видається направлення на отримання гуманітарної допомоги двічі на місяць. Це 8 кг їжі! Також один раз на місяць можна отримати гігієнічний набір: порошки, зубна паста, щітка і т.д. Це все можна отримати у Центрі допомоги біженцям у Ризі, – розповіла Арина. – Також тут, коли ви оформляєте всі ці документи, вам видають безкоштовний проїзний на 20 поїздок, сім-карту на 3 місяці – з безлімітним інтернетом та безкоштовними дзвінками в Україну.

До отримання візи можна також звернутися до Соціальної служби самоврядування (у Ризі це також можна зробити на Калькю,1): подати заявку на допомогу та продовольчі пакети. Соціальний працівник в індивідуальному порядку призначить час і місце, куди приходити за допомогою (якщо ви плануєте її отримувати готівкою), та за продовольчими пакетами.

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– Я просто в шоці, якщо чесно, тому що, якби не війна, я б ніколи сюди до Риги не прилетіла. Але це чудове красиве місто! – зізнається Аріна. – Усі люди дуже підтримують українців, неймовірна кількість наших прапорів скрізь, тут я почуваюся в безпеці.

Більше про те, чому Арина, втікши від війни в Україні до Іспанії, незабаром покинула цю країну, про переїзди, пошук житла, допомогу від Червоного Хреста та інші подробиці життя тимчасового переселенця в Європі, дивіться у повному випуску «Предметка. Переселенці» із Сергієм Нікітюком на YouTube Нового каналу.