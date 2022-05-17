«Поселили з колишніми в’язнями»: Арина Любітєлєва – про життя переселенця в Іспанії

Учасниця «Супер топ-моделі по-українськи» розповіла, як жила в евакуації у Барселоні

За даними ООН, після початку повномасштабного вторгнення понад п’ять із половиною мільйонів людей виїхали за кордон. Найбільше українських біженців, звісно ж, у Польщі – близько трьох мільйонів. Фіналістка реаліті Нового каналу «Супер топ-модель по-українськи» теж потрапила до статистики ООН. Вона була змушена залишити Україну й виїхати до Іспанії. Три доби дівчина добиралася туди, про що розповіла Сергію Нікітюку в «Предметці. Переселенці» на YouTube Нового каналу. Життя за кордоном виявилося не надто простим.

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– У Барселоні фактично немає жодної допомоги. Десь ходила інформація про те, що видають сім-карти, проїзні на метро, є безкоштовні поїзди – це неправда. Скажу, що Барселона пропонує безкоштовно – нічого! – каже Арина. – Поїзди, які спочатку були безоплатними для українців, зараз уже платні. Спочатку, може, й надавали місця для переселенців, але з кожним днем їх дедалі менше. Мені було дивно, що не видавали ні картки для телефонів, які досить дорогі, ні проїзні на метро. Говорили, що на вокзалі нібито можна отримати 10 безкоштовних поїздок. Це не так. Місяць прожила у Барселоні, і ніхто нічого мені не дав. Жодної копійки! Виплат там немає, і роботу я собі не знайшла.

Її подрузі було ще складніше.

– «Червоний Хрест» поселив її безкоштовно в готелі за годину їзди від Барселони. Вона живе з колишніми в’язнями, які сиділи у Франції. Чому так? Тому що «Червоний Хрест» допомагає не лише переселенцям, а й усім, хто цього потребує, – пояснює Арина. – Будьте готові, якщо ви попросите поселитися безкоштовно, вас можуть відправити в такі умови.

Дівчина вирішила поїхати з Іспанії до Латвії, де зараз і мешкає. Наскільки там комфортно для переселенців – дивіться у «Предметці. Переселенці» на YouTube Нового каналу.