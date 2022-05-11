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Даша Майстренко – про евакуацію з України: «Не їли й не пили 18 годин»

Даша Майстренко – про евакуацію з України: «Не їли й не пили 18 годин»

Фіналістка «Супер Топ-моделі по-українськи» (Новий канал)  розповіла, як добиралася за кордон

Проект «Предметка» з Сергієм Нікітюком змінює свій формат і повертається з новим сезоном про життя переселенців. Ексклюзивні історії українців, які тікали від війни, чесні розповіді про життя за кордоном, секрети евакуації, про які ви не прочитаєте в інтернеті. Все це чекає в улюбленому діджитал-проекті на сайті та YouTube Нового каналу! В першому випуску «Предметки. Переселенці» – розповідь учасниць «Супер Топ-моделі по-українськи» Даші Майстренко та Арини Любітєлєвої про евакуацію в Іспанію, переїзд до Німеччини та Латвії.

До 24 лютого фіналістка СТМПУ мала прекрасне життя: модельні та рекламні контракти, тисячі фанів. Та путін вирішив «врятувати» її і мільйони українців бомбами і танками, змусивши залишити свої домівки. Нині дівчина тимчасово проживає в Німеччині. Під час зйомок «Предметки. Переселенці» для YouTube Нового каналу вона розповіла ведучому Сергію Нікітюку, яким був її шлях на чужину. Виявляється, тато обманом відправив дівчину в евакуацію.

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– В останній момент він просто запхав мене в потяг, хоча мала їхати лише моя тітка, – каже дівчина. – Цікавий факт, що в той день було два потяги зі Сміли до Львова – о 12:00 і о 18:00. Ми виїхали з дому о 12 і встигали вже на другий. Але перший затримали на три години, тож ми сіли в нього. Потім я прочитала новину, що другий потяг потрапив під обстріли, і нібито в нього навіть щось влучило.

Даша Майстренко – про евакуацію з України: «Не їли й не пили 18 годин»

Про дорогу дівчина згадує, як про страшний сон.

– Це найтяжчі 18 годин! Ми їхали електричкою, яка возить пасажирів на короткі дистанції. Там був один туалет на вісім вагонів! – розповідає Даша. – Через чотири станції нам ще прикріпили вагони. Ми не пили воду, не їли, бо розуміли, що треба буде йти в туалет, а діти у вагонах спали у проходах, та й черга була. Коли вмикалися сирени повітряної тривоги, потяг зупинявся, вимикали світло, і ми чекали. Таких зупинок було дві по дві години. Діти плакали, не розуміли, чому вимкнене світло, що відбувається. Але в такі моменти ти не думаєш про себе, ти хвилюєшся за інших, бо розумієш, що, можливо, зараз ти в кращій ситуації, ніж ті жінки, які їдуть самі з трьома дітьми.

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Як Даша Майстренко та Аріна Любітєлєва опинилися в Іспанії, чому були змушені переїхати в інші країни та чи знали вони про війну заздалегідь від хлопця Даші, який працює в генштабі, – дивіться в «Предметці. Переселенці» з Сергієм Нікітюком на YouTube Нового каналу.

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