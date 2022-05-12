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Арина Любітєлєва – про Соню Стужук: «Вона просто доводила нас до істерики!»

Арина Любітєлєва – про Соню Стужук: «Вона просто доводила нас до істерики!»

Учасниця реаліті Нового каналу «Супер Топ-модель по-українськи», блогерка Арина Любітєлєва у першому випуску нового сезону проекту «Предметка. Переселенці» розповіла, що являє собою інфофронт, чим займаються українські блогери, і чому Соня Стужук навмисно видалила свою сторінку в Instagram.

– Від самого початку війни в нас з’явився блогерський чат «Батальйон блогерів», – розповідає Арина. – У його складі – всі основні українські інфлюєнсери, всього до 300 осіб, і кожен у цьому чаті має свої завдання. Вирішуємо, що ми постимо, разом, готуємо ролики з графічними дизайнерами. Є люди, які відповідають за безпеку наших сторінок. Ми справді інфофронт! Дуже багато моїх постів та сторіс були видалені Instagram, наприклад, сторіс «Доброго ранку!» видалили нібито «за цькування».

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Але Арина зізналася, що не всі українські блогери готові були ділитися з підписниками правдивою інформацією про те, що відбувається в Україні:

– Є такі люди як Соня Стужук, я думаю, багато хто її знає. У неї найбільша російська аудиторія. І коли ми створили чат, Соня просто «падала на дурненьку», писала: «Я не розумію, що мені говорити… Ви скажіть, що мені сказати, і я скажу». Вона доводила нас до істерики своїм тупизмом! Соня зовсім не дурна, вона розумна дівчинка. Але вдавала, що тупа.

Софія Стужук

Cофія Стужук

– Зараз Стужук видалила свою сторінку, але сказала, що обліковий запис їй видалив Instagram. Я вам поясню, навіщо вона це зробила! Щоб не втрачати аудиторію з росії, адже коли ти сам видаляєш (заморожуєш) свій акаунт, людина не може ані підписатися на тебе, ані відписатися.

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– Вона, щоправда, створила собі ліву сторінку, що зараз там, не знаю. Я за нею не стежу, говорю про те, що було на початку війни. Соня вдавала, наче не розуміє, чого взагалі від неї хочуть. Говорила, що зайнята, що в дорозі. І в цей час коментувала пости своєї подруги, російської блогерки, писала: «Яка ти красива!» Тобто, час на коментарі в неї був, а щоб розповісти про те, хто на кого напав, не знайшлося!

У «Предметці. Переселенці» Арина Любітєлєва також розповіла, коли і як вирішила виїхати з Києва, де навчилася тримати зброю, чому втекла з Іспанії до Риги. А також про нюанси проживання українців в Іспанії та Латвії, оформлення тимчасового притулку та допомогу переселенцям у цих країнах. Дивіться у повному випуску!

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