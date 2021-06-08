Сергій Нікітюк про особливі смаки Грузії: Що обов’язково потрібно спробувати

Ведучий пост-шоу «Предметка» на YouTube Нового каналу нещодавно повернувся з сонячної Грузії, і розповів, які незвичайні місцеві страви він там спробував.

– У Грузії все дуже різне, кожна місцевість – особлива і унікальна. Батумі – це морське узбережжя, там своя атмосфера, дуже затишна стара частина міста. Тбілісі – це поєднання історичних пам’яток архітектури і суперсучасних хайтекових будівель. В горах приголомшливі види і повітря. Все дуже різне! Сюди кожна людина їде за своїм. Мені в Грузії якраз сподобалася ця різноманітність: за шість днів подорожі я побував в різних місцях, але скрізь мене переслідували одні й ті самі емоції. Мені було дуже комфортно, дуже смачно і дуже красиво!

Про свої враження від перельоту, карантинні обмеження і знайомство з місцевими жителями, Сергій уже розповідав Новому каналу. Але ще одним яскравим враженням в поїздці для ведучого стала колоритна місцева їжа:

– Грузинська кухня, напевно, одна з найсмачніших, і в той самий час, найбільш «негуманних», – сміється Сергій. – Тому що дуже багато всього смачного, і зупинитися неможливо! Оскільки я дотримуюся більш-менш правильного харчування, то намагався себе контролювати і не з’їсти все, що попадалося мені на очі. І я б радив спробувати все овочеве! До алкоголю я дуже спокійний, і до вина зокрема, але цінителям, напевно, є сенс спробувати місцеві напої. Я ж дуже люблю солодке, тому чурчхелла – моє все! Вона тут свіжа і неймовірно смачна. І, звичайно ж, величезне різноманіття соусів!

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І звичайно ж, з ведучий не зміг поїхати з порожніми руками:

– Додому я привіз цілий мішок різних спецій, одна з них – це суха аджика, я ніколи не зустрічав її в Україні. Це дуже пікантна спеція, і може стати ідеальним доповненням практично до будь-якої м’ясної страви. Я активно її зараз використовую в домашній кулінарії!

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