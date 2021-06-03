Сергій Нікітюк – про карантинну Грузію і незвичайне знайомство в Тбілісі

Сергій Нікітюк, ведучий спецпроекту «Предметка. Пост-шоу» на YouTube Нового каналу, – завзятий мандрівник, і в травні він вперше побував у сонячної Грузії. Які карантинні обмеження діють у країні, що потрібно для поїздки, і чим його особливо зачепили грузини, ведучий ексклюзивно розповів Новому каналу.

Загалом у Грузії Сергій провів майже тиждень і за цей час встиг побувати у трьох регіонах:

– Я був чотири дні в Тбілісі, один день у горах і два дні в Батумі. Летів рейсом «Київ–Тбілісі», а до Батумі їхав поїздом. У гори їздив із гідом машиною й катався там цілий день – види, звісно, неймовірні!

Щоб потрапити в Грузію у карантинний час, ведучому довелося здати тест на COVID-19 і заповнити спеціальну форму на офіційному порталі:

– Для в’їзду треба мати з собою результати негативного ПЛР-тесту і обов’язково здати повторний тест на третій день перебування у країні. А перед вильотом з України заповнити форму на державному сайті, інакше тебе не посадять у літак. Детальніше розповість ваш туроператор. Більше того, в Грузії діє комендантська година – з 21:00 до 5:00, тому дуже важливо нікуди не виходити в цей час. Так вийшло, що я прилітав о 21:05 у Тбілісі, і гід, з яким я зв’язався ще в Києві, зареєстрував мене заздалегідь, тому я нормально вийшов з аеропорту. Без попередньої реєстрації цілком міг залишитися до п’ятої ранку й ночувати у терміналі. Тож будьте уважні!

Але виявилося, і це не всі карантинні заходи, що діють у Грузії:

– У вихідні в них не працюють внутрішні зали ресторанів і літні тераси, тому я або замовляв їжу через місцеві служби доставки, або приходив у ресторан, вибирав все з меню і на місці чекав, поки приготується замовлення – це близько 20 хвилин. А потім йшов у сусідній парк їсти смачну їжу з красивим видом, – розповідає Сергій.

Сергій Нікітюк розповів про подорож на Шрі-Ланку під час карантину

«У слонів харчування all inclusive»: Сергій Нікітюк – про поїздку на Шрі-Ланку

Ведучий зізнався, що подорож саме до цієї країни він планував давно, але в зв’язку з жорсткими обмеженнями останні два роки все ніяк не складалося. А ось на травневі, нарешті, з’явилася можливість вирушити у заповітний трип:

– Це моя перша поїздка в Грузію, і я давно мріяв побувати в цій країні. Цього разу мав вибір між Грузією і Чорногорією, але в Чорногорію виявилися дуже дорогі квитки, тому я полетів у Тбілісі, куди квитки коштували близько 200 доларів. До цієї вартості, до речі, входив і переїзд внутрішнім потягом у першому класі.

Як виявилося, заочне знайомство з Грузією у Сергія відбулося давно:

– Знайомство з Грузією і її культурою, з огляду на мою роботу, пройшло через призму грузинських дизайнерів. Я був режисером кількох показів ANOUKI ARESHIDZE в Україні, працював з Bicholla, бачив колекції AVTANDIL – у них дуже цікавий погляд на світ. Ми всі знаємо, що креативний директор Balenciaga – Демна Гвасалія – грузин, за роботою якого я давно спостерігаю. Їхнє бачення – абсолютно особливе! І воно мені дуже цікаве. А ще в дитинстві я дивився грузинські мультики!

З одного боку, ти ніби й турист, а з іншого – відчуття, що знаходишся вдома

Очікування Сергія від Грузії виправдалися на сто відсотків. І найбільше його вразили навіть не види і пам’ятки, а місцеві жителі:

– Для мене найважливіше в будь-якій подорожі – це атмосфера, а її насамперед створюють люди. Вони там усі привітні, всі готові тобі допомогти. Одна історія запам’яталася особливо: йшов старим містом у Тбілісі, і до мене підійшла жінка років 60-ти, запитала, звідки я. Ми розговорилися, і я сказав, що як раз шукаю якусь кав’ярню неподалік. То ця жінку мене провела до затишного кафе, і всю дорогу ми спілкувалися, як старі друзі: вона розповідала про свою родину, про ситуацію з карантином і взагалі в цілому про країну. А потім я пригостив її кавою, і на цьому ми розійшлися. Ось так просто і легко люди в Грузії йдуть на контакт! Усі завжди усміхаються. З одного боку, ти ніби й турист, а з іншого – відчуття, що знаходишся вдома, і це найголовніше. Адже з часом ти можеш не згадати деталі архітектури, яка була погода, але назавжди збережеш у серці атмосферу, яку створили для тебе люди!