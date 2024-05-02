Дивись онлайн проєкт Поле 2024 9 випуск від 02.05.2024 на сайті Нового каналу – не пропусти епічну дуель із популярними відеоіграми та наполегливу гру однієї учасниці, яка переграла відразу чотирьох дуелянтів!

У цьому випуску ти дізнаєшся більше про страви, літературу, технології та мистецтво! А спостерігати за грою однієї з учасниць проєкту Поле буде надзвичайно цікаво, адже дівчина впевнено подолає чотири раунди підряд! Чи так само добре, як гравець, ти знаєш, де знаходяться найвідоміші будівлі та споруди світу? В яких містах стоять Колізей, Тауерський міст та Бранденбурзькі ворота? Перевір себе – дивись онлайн проєкт Поле 2024 9 випуск на сайті Нового каналу!

Поле 2024

Поле 2024 8 випуск