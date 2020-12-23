Новий каналПерші ластівкиНовиниТест: Чи у кібербезпеці ти?

Тест: Чи у кібербезпеці ти?

Тест: Чи у кібербезпеці ти?

Перевір себе і дізнайся, що потрібно робити, щоб відчувати себе захищеним у інтернеті

Практично кожен з нас проводить багато часу в інтернеті. Але в мережі є як багато позитивних сторін, так і багато небезпек. Про це не з чуток знають персонажі серіалу Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні». Пропонуємо дізнатися, що ви знаєте про кібербезпеку та на які моменти вам варто звернути особливу увагу.

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