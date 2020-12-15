«Я вдарив його»: каскадеру дісталося від актора «Перших ластівок. Zалежні»

Актор Максим Самчик розповів, як знімалися сцени бою без правил у гучному серіалі Нового каналу

На Новому каналі – тиждень «Перших ластівок. Zалежні». З понеділка по четвер о 21:00 глядачі зможуть дивитися по дві серії улюбленого серіалу. У перших серіях вони познайомилися з новими персонажами. Зокрема, з Владом Якименком – бійцем без правил, якого зіграв Максим Самчик.

Тая Щурук знялася топлес у «Перших ластівках. Zалежні»: як це було

Вражаючі сцени бою далися знімальній групі нелегко. Каскадеру, який працював у парі з Самчиком, взагалі дісталося від актора.

– Моїми напарниками й постановниками бою були каскадери. Треба віддати їм належне: вони прекрасні майстри своєї справи. Дуже важливо, щоб поруч були професіонали: ти можеш зробити помилку, а вони на неї швидко відреагують, – розповів актор серіалу Нового каналу в інтерв’ю журналу «Теленеделя». – Якось я випадково все-таки спрацював у контакт з каскадером – вдарив його. Це був несильний удар, але все ж влучив по людині, хоча рука мала пролетіти повз. Я розгубився й зупинився, а каскадер продовжив працювати незважаючи ні на що. Тож ми змогли дозняти дубль. Звісно, потім я перед ним вибачився за цю ситуацію.

«Між ними все скінчено»: Олександр Бегма – про «стосунки» Девізорова і Самчика

До речі, що-що, а битися Максим уміє. Ні, він не був хуліганом – просто ще в школі почав займатися тайським боксом.

– У дитинстві я ходив на тайський бокс, у 2019-му займався в міру того, як дозволяв вільний час. А на початку 2020-го повернувся до занять, але спеціально для серіалу прийоми не вчив, – додав актор.

До чого приведе Влада його захоплення боями без правил – дізнаєтеся в наступних серіях. «Перші ластівки. Zалежні» – з 14 грудня з понеділка по четвер о 21:00 на Новому каналі!