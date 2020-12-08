«Боюся вбити з одного удару», – актор «Перших ластівок. Zалежні» Максим Самчик

У серіалі Нового каналу Максим зіграв бійця без правил Влада Якименка

Влад – студент другого курсу факультету журналістики. Він мріє стати спортивним коментатором і вирватися з «болота», в якому жив. У хлопця серйозні проблеми в сім’ї: він ріс без батька, а з вітчимом відносини склалися, м’яко кажучи, не найкращі. Це – одна з причин, яка підштовхнула Влада стати бійцем без правил.

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У короткому інтерв’ю Максим Самчик – виконавець ролі Влада Якименка в серіалі «Перші ластівки. Zалежні», який Новий канал покаже з 14 грудня, розповів про підготовку до зйомок.

– Як ти можеш описати образ Влада?

– Мені дуже подобається, що він ходить у нормальному одязі, на відміну від персонажів Таї Щурук і Макса Девізорова (сміється). Влад просто надів джинси, кросівки, взяв рюкзак і пішов – я б і сам так ходив.

– За волоссям не сумуєш? Адже для ролі в «Перших ластівках. Zалежні» тобі довелося дуже коротко постригтися.

– Така зачіска підходить не під всі ролі, якщо працювати над чимось паралельно. Але то таке. Якби мені довелося вибирати між проектами, я б однозначно вибрав «Перших ластівок. Zалежні». За волоссям не сумую, я абсолютно нормально ставлюся до таких речей – якщо треба постригтися для ролі, значить треба.

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– Як ти готувався до ролі Влада?

– Ще до того, як мене затвердили, відновив заняття тайським боксом. Це, безумовно, зіграло на руку. По-друге, я дивився фільми про бійців – було цікаво не як вони б’ються, а як поводяться в звичайному житті. По-третє, дивився документалки про вовків. Тому що асоціюю свого персонажа саме з цією твариною.

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– Твій персонаж – боєць без правил. А ти сам розпускав кулаки в школі чи університеті?

– Я ніколи не бився. І як всі, хто ніколи не бився, боюся, що можу вбити з одного удару (сміється). У школі було один раз, але це не можна назвати бійкою. Так, замахнувся, по парті вдарив… Все сталося випадково. У школі я ходив на тайський бокс, нещодавно знову почав ним займатися. Але роблю це не для того, щоб бити когось, а щоб стати впевненішим у собі.

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 по дві серії на день з понеділка по четвер на Новому каналі!