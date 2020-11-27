Як не попастися на фейк у соцмережах?

Що робити, якщо незнайомець пропонує дорогий подарунок? Як перевірити, пишуть вам з фейкового акаунта чи ні? Відповідаємо на ці та інші запитання

До незнайомців в інтернеті варто ставитися з особливою обережністю. Адже в мережі є величезна кількість шахраїв, які можуть нашкодити вам. Про це не з чуток знають і персонажі серіалу «Перші ластівки. Zалежні». Які проблеми вирішували герої серіалу, побачите з 14 грудня о 21:00 на Новому каналі. А поки що разом з освітнім проектом #stop_sexтинг пропонуємо дізнатися, як можна зрозуміти, що перед вами – фейкова інформація.

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Як визначити фейкові акаунти в соцмережах

Активність у мережі. Зверніть увагу на акаунт користувача, якого ви хочете перевірити. Якщо на цій сторінці опублікована інформація або новини, але відсутні коментарі, спілкування з людьми в коментарях, позначки місць або фотографії – це, швидше за все, бот. Не додавайте в друзі незнайомців і не переписуйтеся з ними. Це небезпечно. Подарунки та грошова винагорода. Якщо незнайомі люди пишуть вам і пропонують гроші або дорогі подарунки, а за це просять розкрити конфіденційну інформацію, нібито для перевірки вашої особистості, – вам написали шахраї. Пам’ятайте, що ділитися конфіденційною інформацією, наприклад, парелем від банківської картки або кодом на її зворотному боці, не можна ні з ким. Невідомі посилання і подарунки за посиланнями. Не потрібно переходити за посиланнями, які вам надсилають. Навіть якщо там написано, що ви виграли гроші або цінний подарунок. Ці сайти збирають особисту інформацію про користувачів або автоматично встановлюють на комп’ютер вірусну програму. Таким чином шахраї можуть викрасти гроші чи особисту інформацію, а потім використовувати її у злочинних цілях. Рекомендуємо ніколи не переходити за посиланнями на невідомі сайти.

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5 порад від #stop_sexтинг, як перевірити на достовірність інформацію, що ми бачимо в мережі

Перевіряйте ресурс. Дуже важливо – знайти першоджерело інформації. У цьому допоможуть пошукові сайти. Тест на достовірність. Коли ви шукаєте якусь інформацію, то дивіться її щонайменше на трьох різних ресурсах і порівнюйте. Це наблизить вас до достовірних фактів. Нове та старе. Рекомендуємо порівнювати нову публікацію з тим, що ви вже знаєте. Це також дозволить вибрати інформаційні ресурси, яким можна довіряти. Звертайте увагу на дату. Часто у ЗМІ, соціальних мережах і на сайтах передруковують або використовують як рекламу для збільшення кількості підписників інформацію, що вже не актуальна. Саме тому важливо перевіряти її на відповідність дат. Душевні розмови. Не соромтеся обговорювати з близькими людьми, яким довіряєте, інформацію, що здалася вам підозрілою або незрозумілою.

Прем’єра «Перших ластівок. Zалежні» – 14 грудня о 21:00 на Новому каналі!