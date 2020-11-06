«Перші ластівки. Zалежні»: 5 причин подивитися серіал

Після приголомшливого успіху «Перших ластівок» Новий канал зняв ще один сезон серіалу. Хоча практично всі актори – ті самі, історію покажуть абсолютно нову

Цієї зими на Новому каналі відбудеться довгоочікувана прем’єра серіалу «Перші ластівки. Zалежні». Розповідаємо, чому ви обов’язково маєте приділити час цій 8-серійці.

«Перші ластівки» – перший в Україні серіал-антологія. Це коли одні й ті самі актори переходять з сезону в сезон, але щоразу грають нових персонажів і потрапляють у нові історії. Найяскравіший зарубіжний приклад – серіал «Американська історія жахів».

– Спочатку я хотів написати продовження історії першого сезону, але відразу зрозумів, що це згубна ідея – всі лінії персонажів були закриті. Якби продовжив минулорічну історію, це була б фабула, висмоктана з пальця. Тому ми першими в Україні вирішили створити серіал-антологію, – пояснив шоуранер і сценарист обох сезонів «Перших ластівок» Женя Тунік. – Для мене це ризик, адже глядач чекатиме нових героїв. До такого формату в нас поки що не звикли, але ми будемо потихеньку привчати глядача.

Легенда українського кіно Ада Роговцева знялася в «Перших ластівках. Zалежні»

Улюблені актори. У другому сезоні ви побачите Олександра Рудинського, Таю Щурук, Макса Девізорова, Макса Самчика та інших улюблених акторів. А також представників старшого покоління акторів – Вікторію Литвиненко, Романа Ясіновського, Віталія Салія і навіть Аду Роговцеву! Несподівані образи. Дехто з акторів так змінився заради нових ролей, що впізнати їх одразу практично неможливо. Тая Щурук з образу сірої мишки Каті перетворилася на секс-бомбу Альбіну з відвертими образами і розкішною рожевою шевелюрою. А Макс Девізоров спеціально заради ролі головного бед-боя схуд на 10 кг і пофарбував волосся.

– Моїм головним завданням як продюсера було розгледіти в акторах нові грані. Тому Саша Рудинський грає абсолютно нову для себе роль, а героїня Таї замість забитої дівчинки стала секс-бомбою. Ці несподівані перевтілення дуже здивують глядача, – додав Тунік.

Все криється у слові «Zалежні»: розкриваємо соціальний меседж другого сезону «Перших ластівок»

Захоплюючий сюжет. Історія «Перших ластівок. Zалежні» не залишить байдужими ні молодь, ні дорослу аудиторію. Адже в ній є місце і коханню, і обману, і помсті, і навіть детективній лінії! Тож навіть якщо під час перегляду ви подумаєте, що вже знаєте, чим все закінчиться… Не поспішайте з висновками. Впевнені, ви здивуєтеся. Допомога молодим людям, які опинилися у скрутних ситуаціях. Після першого сезону на гарячу лінію «Ла Страда» звернулися тисячі підлітків, які потребували допомоги. Вони змогли розповісти психологам про свої проблеми і знайти їх рішення. У другому сезоні допомагати молоді буде не лише «Ла Страда», а й інформаційно-освітній проект #stop_sexтінг, завдяки якому глядачі «Перших ластівок» зможуть захистити себе і своїх близьких від сексуального насильства в мережі.

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» в грудні 2020-го на Новому каналі!