Секс-фото, шантаж і кібербулінг: чого варто остерігатися підліткам у мережі

Діти можуть не лише спілкуватися з друзями у соціальних мережах і грати в онлайн-ігри, а й стати жертвою шахраїв

«Перші ластівки. Zалежні» – серіал Нового каналу, герої якого стикаються з серйозними викликами в мережі. До чого може призвести на перший погляд невинне листування з незнайомцем? Чим обернеться поширення інтимних фото і відео в мережі? Як не попастися на вудку шахраїв? Разом з інформаційно-освітньою кампанією #stop_sexтинг розберемо головні ризики в мережі:

Кібербулінг – цифрове «цькування» однолітків і створення контенту, який викликає ненависть або кепкування по відношенню до іншої дитини. Небезпечний контент – одна з найпопулярніших загроз для дітей. Це може бути порнографія, відео/фото сцен насильства, сайти з пропагандою вживання алкогольних напоїв і тютюну. Секстінг — пересилання інтимних фото-, відео- та текстових повідомлень інтимного змісту. Шахрай може не лише переслідувати сексуальні цілі, а й шантажувати дитину. Грумінг – формування дорослими довірчих відносин з дитиною з метою її сексуальної експлуатації. Сексторшн – формування дорослими довірчих відносин з дитиною з метою отримати інтимні фотографії й подальший шантаж цими матеріалами.

#stop_sexтинг: «Перші ластівки» вступили в боротьбу з сексуальним насильством в інтернеті

Щоб захистити онлайн-життя дитини, фахівці рекомендують використовувати спеціальні інструменти. Наприклад, у всіх популярних браузерів є додаткові функції для безпечного пошуку і батьківський контроль. У популярних додатках для відеоперегляду, наприклад, YouTube, є спеціальна розробка для дітей – YouTube Kids з інструментами фільтра відео для батьків.

Старші діти вже зможуть легко «обходити» ці інструменти захисту, тому тут головний спосіб попередження – це розмова. #Stop_sexтинг розробляє спеціальні уроки для вчителів, які вони проводять дітям, а також посібники для батьків, як краще говорити на тему безпеки в інтернеті. Знайти їх можна на офіційному сайті проекту.

Як вести соцмережі безпечно: інструкція

Якщо ви або ваша дитина стали жертвою кібербулінгу або секстінгу, можете звернутися у #stop_sexтинг по допомогу зручним для вас способом:

поставити запитання чат-боту в Telegram: https://web.telegram.org/#/im?p=@StopSextingBot;

зателефонувати на консультаційну лінію з питань безпеки дітей в інтернеті: 1545 (далі обрати 3).

Дивіться серіал «Перші ластівки. Zалежні» у грудні 2020-го на Новому каналі!