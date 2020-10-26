Як вести соцмережі безпечно: інструкція
Інтернет – не найбезпечніше місце, але захистити себе від булінгу й небажаних зв’язків у ньому все ж реально. Головне – дотримуватися основних правил
Одна з тем, яку піднімуть у серіалі Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні»– небезпеки, які підстерігають в інтернеті. Йдеться і про шантаж, і про сексуальне насильство в інтернеті, і про кібербулінг. Ця проблема дуже актуальна, адже в Україні лише 6,7% підлітків не користуються соціальними мережами. 75% з опитаних підлітків підтвердили, що саме в соцмережах відбуваються небажані комунікації.
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Інформаційно-освітня кампанія #stop_sexинг зібрала основні правила, дотримуючись яких ви зможете вести соціальні мережі без наслідків:
- Закривайте профілі в соцмережах, якими користуєтеся. Так ваші пости і фото можуть бачити лише ті, хто є у вас у друзях.
- У друзі додавайте лише тих, кого знаєте в реальному житті. Цікавий профіль, привабливі фото, багато підписників і «друзів» абсолютно не означає, що це не фейкова сторінка. Для того, щоб уберегти себе від можливих ризиків, «незнайомців» краще залишити поза списком ваших друзів.
- Не публікуйте особисту інформацію. Сюди входять номер телефону, адреса проживання, номер паспорта або інших документів, особисті дані близьких і рідних. Оскільки в публічному доступі будь-хто охочий зможе використовувати цю інформацію для досягнення власних цілей.
- Не позначайте актуальну геолокацію. Наприклад, якщо ви виїхали за межі міста разом із друзями й вирішили відразу ж виставити пару фото, не слід зазначати свою геолокацію, оскільки за нею дуже легко вирахувати місце вашого перебування.
- Не пишіть відверті пости. Якщо, наприклад, ваша сім’я придбала нову машину, або ви всі разом зібралися у відпустку до іншого міста/країни, то не варто про це писати на своїх сторінках у соцмережах. Шахраї можуть використовувати цю інформацію для скоєння неправомірних дій.
- Перед відправкою будь-яких фото- або відеоматеріалів важливо згадати про так зване правило білборду – уявити ці матеріали на великому білборді біля вашого місця навчання, занять спортом або роботи, які побачать всі, хто проходить повз. Хотіли б ви, щоб це побачили люди? Якщо ні, то не варто тоді відправляти фото- або відеоматеріали такого характеру.
- Ставтеся до всіх онлайн-знайомих як до людей, яких насправді не знаєте. Світ онлайн дозволяє нам бути тими, ким хочемо, тому тут дуже легко опинитися обдуреним.
Пам’ятайте, що в онлайн-світі все не так спокійно й безпечно, як здається на перший погляд. Будь-яка інформація, що ми її комусь відправляємо або десь публікуємо, залишається тут назавжди, без можливості видалення (навіть якщо видалимо всі профілі в соцмережах, на жаль).
«Перші ластівки. Zалежні» – вже цієї зими на Новому каналі.