Як вести соцмережі безпечно: інструкція

Інтернет – не найбезпечніше місце, але захистити себе від булінгу й небажаних зв’язків у ньому все ж реально. Головне – дотримуватися основних правил

Одна з тем, яку піднімуть у серіалі Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні»– небезпеки, які підстерігають в інтернеті. Йдеться і про шантаж, і про сексуальне насильство в інтернеті, і про кібербулінг. Ця проблема дуже актуальна, адже в Україні лише 6,7% підлітків не користуються соціальними мережами. 75% з опитаних підлітків підтвердили, що саме в соцмережах відбуваються небажані комунікації.

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Інформаційно-освітня кампанія #stop_sexинг зібрала основні правила, дотримуючись яких ви зможете вести соціальні мережі без наслідків:

Закривайте профілі в соцмережах, якими користуєтеся. Так ваші пости і фото можуть бачити лише ті, хто є у вас у друзях.

У друзі додавайте лише тих, кого знаєте в реальному житті. Цікавий профіль, привабливі фото, багато підписників і «друзів» абсолютно не означає, що це не фейкова сторінка. Для того, щоб уберегти себе від можливих ризиків, «незнайомців» краще залишити поза списком ваших друзів.

Не публікуйте особисту інформацію. Сюди входять номер телефону, адреса проживання, номер паспорта або інших документів, особисті дані близьких і рідних. Оскільки в публічному доступі будь-хто охочий зможе використовувати цю інформацію для досягнення власних цілей.

Не позначайте актуальну геолокацію. Наприклад, якщо ви виїхали за межі міста разом із друзями й вирішили відразу ж виставити пару фото, не слід зазначати свою геолокацію, оскільки за нею дуже легко вирахувати місце вашого перебування.

Не пишіть відверті пости. Якщо, наприклад, ваша сім’я придбала нову машину, або ви всі разом зібралися у відпустку до іншого міста/країни, то не варто про це писати на своїх сторінках у соцмережах. Шахраї можуть використовувати цю інформацію для скоєння неправомірних дій.

Перед відправкою будь-яких фото- або відеоматеріалів важливо згадати про так зване правило білборду – уявити ці матеріали на великому білборді біля вашого місця навчання, занять спортом або роботи, які побачать всі, хто проходить повз. Хотіли б ви, щоб це побачили люди? Якщо ні, то не варто тоді відправляти фото- або відеоматеріали такого характеру.

Ставтеся до всіх онлайн-знайомих як до людей, яких насправді не знаєте. Світ онлайн дозволяє нам бути тими, ким хочемо, тому тут дуже легко опинитися обдуреним.

Пам’ятайте, що в онлайн-світі все не так спокійно й безпечно, як здається на перший погляд. Будь-яка інформація, що ми її комусь відправляємо або десь публікуємо, залишається тут назавжди, без можливості видалення (навіть якщо видалимо всі профілі в соцмережах, на жаль).

«Перші ластівки. Zалежні» – вже цієї зими на Новому каналі.