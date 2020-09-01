Олександр Рудинський розповів про свої перші стосунки і перший секс

Актор став гостем спецпроекту «Dialog з Першими Ластівками» Фонду Олени Пінчук

Тема першого сексуального досвіду в народі обросла не лише анекдотами, а й багатьма стереотипами. Підлітки часто залишаються сам на сам зі своїми страхами, комплексами і запитаннями, які соромляться ставити батькам або друзям. Як зрозуміти, що готовий до першого разу? Чи та це людина? Актор серіалу «Перші ластівки» Олександр Рудинський поділився лайфхаком зі свого життєвого досвіду.

– Не треба поспішати, – радить Олександр. – Краще подумай, коли ти прокинешся вранці з цією людиною, чи не будеш шкодувати? Чи будеш щасливий по-справжньому? І не забувай думати про почуття свого партнера. Моя перша дівчина відтягувала момент першої близькості. Мені було 17 років, а вона – на рік молодша. Я просто чекав. Мені вистачало бути поруч з нею, спілкуватися, гуляти. Не тиснув на неї морально. І в результаті в наш перший раз нам було комфортно обом. Пацанам значно простіше в цій ситуації, а ось дівчата часто переймаються, хвилюються. Хлопцям я пораджу не обговорювати з друзями перший секс і взагалі стосунки. Мені здається, це гидко з боку чоловіка. Ти щось створюєш, виношуєш, а потім йдеш і базікаєш? Тоді в тебе немає жодної поваги до своєї другої половинки.

До чого варто бути готовим у сексуальних стосунках? Як неправильно користуватися презервативом? Чи варто вживати алкоголь перед сексом? Ці та інші запитання прозвучать у відвертій розмові Олександра Рудинського з експертами Фонду Олени Пінчук у рамках спецпроекту «Dialog з Першими Ластівками». Буде дуже відверто, цікаво та пізнавально. Приємного перегляду.

*Освітній центр Dialog Hub Фонду Олени Пінчук – це простір вільних розмов про сексуальну освіту. Лектори та резиденти без повчань та неформально розповідають про секс, стосунки, ВІЛ, психологію та пізнання свого тіла. Лекції проходять як офлайн, так і онлайн на YouTube-каналі Dialog Hub.

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