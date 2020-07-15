Українська зірка поділилася історією свого першого сексуального досвіду

Телеведуча Маша Єфросініна відкрито розказала, яким був її перший секс та коли варто починати говорити з дітьми «про це». На таку розмову зірка вийшла у проекті Stories від Dialog Hub і Durex.

Маша з теплотою згадує свій перший сексуальний досвід. Адже, за її словами, їй дуже пощастило з партнером.

– Оральний секс – це теж перший секс. Мій перший секс протягом декількох років був оральним, – зізналася Маша Єфросініна. – Він приніс книгу-посібник по оральним утіх, ми вивчали з ним один одного разом. Коля був прекрасний не тільки зовні.

Телеведуча вважає, що діти про секс повинні дізнаватися якомога раніше. Відправним віком для цієї теми вона назвала три роки.

– Я ловила моменти, коли вона (прим. ред.- дочка Нана) в хорошому настрої. Я розповідала історії: «А уявляєш, дочка однієї моєї знайомої мала невдалий перший секс …» Половина історій вигадані. З Сашулею (прим. ред. – син) у нас є книги Юлії Ярмоленко Малюкам про інтимні речі. Ми з Сашком все вивчили про його статевому статурі, йому дуже сподобалося. Я вчу його стежити за власною гігієною. Книга в цьому теж дуже допомогла. Я дуже не хочу звинувачувати себе в тому, що не дала їм інформацію, – поділилася Єфросініна.

Також Маша Єфросініна підняла тему аб’юзу у стосунках, фемінізму, невдалого сексу та його наслідків. Більше про все це можна дізнатися у повному інтерв’ю Маші Єфросініної для проекту Stories.

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