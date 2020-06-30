Актор поділився подробицями весільного торжества і зізнався, чому не брав участі в підготовці

25 червня зірка серіалу «Перші ластівки» (Новий канал) Олександр Рудинський залишив лави холостяків. Його обраницею стала актриса Марія Заніборщ, з якою він зустрічався більше двох років. Олександр і Марія познайомилася під час навчання в університеті імені Карпенка-Карого. Вони провели пліч-о-пліч чотири роки, але роман між ними розгорівся лише напередодні випуску з вишу.

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В ексклюзивному коментарі для Нового каналу Олександр Рудинський розповів про те, як освідчувався. Варто визнати, зірка «Перших ластівок» підібрав просто ідеальний момент!

– Освідчився я 25 квітня минулого року, – поділився спогадами Саша. – Ми з театром Франка поїхали на гастролі до Будапешта, і я покликав Марію з собою. Як зараз пам’ятаю, була північ, ми каталися на колесі огляду, і коли опинилися на найвищій точці, я поставив те саме заповітне запитання. Вона сказала: «Так!» І 25 червня цього року ми офіційно стали чоловіком і дружиною.

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Олександр Рудинський зізнався, що практично не брав участі в підготовці до весілля. Ці обов’язки лягли на тендітні плечі його коханої Марії.

– Уже близько трьох тижнів я всього себе віддаю театру, – розповів зірка серіалу «Перші ластівки» (Новий канал). – Ми готуємо велику прем’єру! З першого липня театр імені Івана Франка знову відчинить свої двері з виставою «Украдене щастя», режисером якого став Дмитро Михайлович Богомазов. Я з ранку до ночі перебуваю в театрі, всі сили там залишаю, плюс, в робочому графіку є ще й репетиції зйомок. Тому не мав можливості брати активну участь у підготовці до весілля. Ми тільки деякі моменти обговорювали з Марією пізно вночі.

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Поділився Саша Рудинський і подробицями з весілля. За словами актора, який зіграв одну з головних ролей в серіалі «Перші ластівки» (Новий канал), церемонія одруження пройшла в тісному сімейному колі. Привітати молодих прийшло близько 20 осіб – їхні сім’ї та найближчі друзі.

– Чесно кажучи, взагалі не планували влаштовувати весілля, – зізнався Олександр. – У зв’язку з карантином у нас було бажання провести цей день удвох. Але потім ситуація в країні покращилася, і ми вирішили, що було б чудово запросити близьких і друзів відсвяткувати з нами. Після розпису поїхали за Київ і добре провели час.

Ми не хотіли влаштовувати шаблонне весілля. По-перше, я не люблю, коли мені приділяють надто багато уваги. По-друге, великі застілля, тости, конкурси – вся ця традиційність не для нас. Тому зібратися з найближчими друзями і чудово провести час було найкращим варіантом. Для нас це і є справжнє свято.

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