Олександру Рудинському – 24! Цікаві факти про зірку серіалу «Перші ластівки»

Сьогодні, 23 липня, зірка серіалу «Подорожники» та «Перші ластівки» Олександр Рудинський святкує 24-й день народження. Незважаючи на юний вік, актор встиг підкорити не тільки українського глядача, а й зарубіжного. Він знявся у короткометражному фільмі канадського режисера Меттью Грімарда «Goodbye Golovin». Стрічка спричинила фурор на престижному кінофестивалі «Берлінале» в Німеччині.

Напередодні дня народження Новий канал поспілкувався із талановитим українським актором. Олександр Рудинський, який місяць тому одружився з колегою Марією Заниборщ, розповів багато цікавого про особисте та професійне. Невідомі факти про актора «Перших ластівок» – далі в матеріалі!

1. Олександр Рудинський – великий фанат кіно. Практично весь вільний час на карантині він присвятив перегляду старих фільмів Скорсезе, трилогії «Хрещеного батька» та інших оскароносних кінострічок 60-х і 70-х років. А ось про найулюбленіші фільми Саша розповів ексклюзивно для Нового каналу:

– У мене їх декілька. Перш за все, картина «Злодій» (1997) режисера Павла Чухрая. Цей фільм я часто переглядав у дитинстві зі своїми батьками. Він зіграв дуже важливу роль у формуванні мене, як особистості.

Коли я переїхав в Київ, познайомився з творчістю італійського кінорежисера Паоло Соррентіно. І просто закохався у його роботи! Один із найкращих його фільмів, на мій погляд, – «Велика краса» (2013).

Ще мені дуже подобається картина «Ненависть» (1995) французького режисера Матьє Кассовіца. Це чорно-білий фільм із дуже сильним меседжем. До речі. У ньому зіграв один із моїх улюблених акторів – Венсан Кассель.

2. 10 років свого життя Олександр Рудинський присвятив бальним танцям. Коли майбутньому актору виповнилося 15 років, він завершив свою «танцювальну кар’єру» і переключився на спорт.

– Я займався бальними танцями до 15 років, – поділився зірка серіалу «Перші ластівки» (Новий канал). – Це дуже допомогло мені під час вступу до театрального ВНЗ. Та й взагалі для актора дуже корисно мати такі навички. Чим більше ми вміємо, тим ширше можемо себе проявити в кадрі й на сцені.

З 16 до 18 років я займався змішаними єдиноборствами. Виступав на змаганнях із кікбоксингу, бразильського самбо та джиу-джитсу. Навіть виграв Чемпіонат Миколаївської області з бойового самбо!

3. Незважаючи на любов до театру та серйозного кіно, Олександр Рудинський іноді дозволяє собі «залипнути» на який-небудь цікавий серіальчик. Серед його улюбленців – кримінальні драми «Бригада» та «Пуститися берега» (Breaking Bad).

– «Бригаду» я дивився з п’яти років, – зізнався Саша. – Переглядав цю стрічку більше 20 разів, і кожний раз – як перший. Цей серіал багато чому мене навчив. Що б зараз не говорили, «Бригада» – дуже складний і якісний продукт. Ще дуже люблю американський телесеріал «Пуститися берега» (Breaking Bad). Тут, мені здається, і пояснювати нічого не потрібно (посміхається).

4. Як і у багатьох із нас, у Олександра Рудинського є свої кумири. Він захоплюється акторською грою Леонардо Ді Капріо, Хоакіна Фенікса, Венсана Касселя і Євгена Миронова. З останнім, до речі, зірку «Перших ластівок» пов’язує кумедна історія.

– Євген Миронов – це просто захоплення! – із азартом в очах розповів актор Нового каналу. – Я шалено фанатів по ньому в студентські роки, їздив до нього в Москву на спектаклі в «Театрі Націй». Неодноразово спілкувався з ним, він навіть запрошував мене на прем’єру фільму «Час перших» за його участі. Він провів мене в кінотеатр із моєю найкращою подругою Мариною Кошкіною. Вона теж актриса.

Більше того, коли я вчився в Театральному, у мене в гуртожитку біля ліжка висіли десятки портретів з образами Миронова з його кіно- і театральних робіт. Я дуже надихався ним, як артистом.

5. Два роки тому Олександра Рудинський разом із актором Романом Ясинівським отримали премію у категорії «Краща комедійна сцена» на міжнародному кінофестивалі в США. А цього року на VIII Міжнародній Театральній Премії Академії у Китаї зірка «Перших ластівок» (Новий канал) виборов перемогу в номінації «Кращий дебют».