Скільки коштує весілля 2020? У Києві можна відсвяткувати і за мільйон, але навіщо так витрачатися? Ми дізналися, скільки в середньому коштує весілля в 2020 році, якщо ви не плануєте щось занадто грандіозне. Пропонуємо прочитати матеріал і порахувати свій оптимальний бюджет!

Скільки коштує весілля 2020? Подача заяви до РАГСу

Це ваша перша витрата на підготовчому етапі. Обов’язкова сума за подачу заяви – 0, 85 грн – це розпис у кабінеті без церемонії. Звісно ж, у РАГСах запропонують додаткові послуги, і будьте готові, що це будуть чеки на великі суми. Вам автоматично порахують послуги, про які ви навіть не просили. Не соромтеся уточнювати, за що ви платите. Наприклад, запрошення від РАГСу на вашу власну церемонію коштує близько 53 грн, заповнення заяви співробітником ЗАГСу на комп’ютері (а не вами від руки!) – близько 55 грн, а консультація перед церемонією – понад 100 грн. Якщо ви цього не потребуєте, відмовляйтеся. Церемонія з ведучою в залі РАГСу коштує від 250 грн до 600 грн в середньому, залежно від кількості гостей і послуг. Проговоріть усі умови відразу при подачі заяви.

Скільки коштує весілля 2020? Весільний бенкет

Це, мабуть, найсуттєвіша стаття витрат. У 2020 році середній чек на одного гостя на весіллі обійдеться від у 1000-1500 грн. Найчастіше до цієї суми входять і безалкогольні напої, іноді – і легкий алкоголь (шампанське, вино). Запитайте відразу, що конкретно входить у суму, озвучену адміністратором, скільки грамів розраховано на одну людину та ін. Наскільки дорогий ресторан можна визначити відразу, подивившись ціну, наприклад, салату «Цезар»: середня вартість цієї страви – 150 грн у ресторані в Києві. Якщо вона виявиться вищою за 200 грн, ресторан – високого класу, або ж ціни значно завищені.

Скільки коштує весілля 2020? Алкоголь

Це – окрема сума, і в кожному ресторані вам запропонують різні умови. Є кілька варіантів. Перший: весь алкоголь ви замовляєте у ресторані, тоді не виникає жодних питань, ви просто оплачуєте алкоголь за цінами в меню. Другий варіант: ви хочете привезти на весілля свої напої. Тут, знову ж, кілька варіантів розвитку подій. Перший – ви оплачуєте корковий збір за пляшку (ціна за відкриття вашої пляшки алкоголю до 1 л в ресторані), він коливається від 50 до 200 грн у різних закладах. Другий – вам запропонують оплатити просто додаткову суму за кожного гостя, найчастіше це близько 100-200 грн, незалежно від кількості пляшок. У деяких ресторанах, найчастіше заміських, вам дозволять принести свій алкоголь при замовленні банкету на певну суму. Це, мабуть, найвигідніший варіант!

Скільки коштує весілля 2020? Фрукти

Якщо раптом ви хочете привезти в ресторан свої фрукти, будьте готові, що з вас візьмуть певну суму за те, що їх помиють і сервірують на столи. В середньому – близько 500 грн, утім, нерідко ця послуга надається безкоштовно.

Як вибрати ресторан для весілля: 10 важливих запитань

Скільки коштує весілля 2020? Сервісний збір

Цю статтю витрат багато хто забуває прорахувати наперед, і потім в кінці свята молодят чекає неприємний сюрприз у вигляді пари-трійки додаткових тисяч у чеку. Майже в усіх ресторанах ви також оплачуєте 10% за обслуговування, розрахуйте цю суму заздалегідь і будьте спокійні. Але уточніть, можливо, сервісний збір вже входить у вартість банкетного меню – буває і таке!

Скільки коштує весілля 2020? Виїзна церемонія

Якщо ви хочете влаштувати собі додаткову виїзну церемонію, вона обійдеться в чималу суму. Ви можете зробити це як у ресторані перед бенкетом, так і в будь-якому сусідньому парку, на гарній галявинці або набережній – ніхто не заборонить поставити арку навіть на Хрещатику! Головне – заздалегідь подбайте про те, щоб було куди підключити апаратуру, якщо плануєте церемонію з ведучим і музикою. Ціна повністю організованої виїзної церемонії від агентства може бути абсолютно різною, все залежить від обраного вами декору. Мінімальна сума – від 3 500 грн за арку (каркас без квітів), стільці та столик для церемонії. Разом із флористикою, пелюстками троянд і декором стільців ця ж церемонія коштуватиме 10 000 – 15 000 грн. Сума зазначена без роботи ведучого і діджея. Врахуйте, що оренда галявини під церемонію на території ресторану може виявитися платною, тож обов’язково уточніть це. Ціна може коливатися від 1000 грн до 10 000 за VIP-локацію.

Скільки коштує весілля 2020? Ведучий на весілля

Хороший ведучий – це запорука гарного настрою у гостей і молодят на весь святковий вечір. Тому підійдіть до його вибору максимально ретельно. Середню вартість назвати складно, адже розбіг цін величезний: від ведучих-початківців, які візьмуть за свої послуги 4 000-5 000 грн до VIP-ведучих із прайсами в $4 000. Та не женіться за ціною: висока вартість не обов’язково означає високу якість. Важливо, щоб ведучий сподобався вам особисто, тому обов’язково зустріньтеся з усіма кандидатами заздалегідь, поспілкуйтеся, і зрозумієте – хто з них підходить саме вам!

Манікюр на весілля 2020: ідеї в фотографіях

Весільні сукні 2020: варіанти на будь-який смак у фото

Скільки коштує весілля 2020? Діджей на весілля

Найчастіше у ведучих вже є діджеї, з якими вони спрацювалися, тому можете порадитися з ними. Ціна коливається від 2 000 до 10 000 грн за 7-8 годин роботи, але може суттєво змінюватися залежно від наявності в ресторані своєї апаратури, таймінгів, локацій, популярності діджея (може, вам захочеться Арміна Ван Бюрена, покликати!) тощо.

Скільки коштує весілля 2020? Трансфер

Якщо ви вибрали локацію за містом, звісно ж, вам потрібно привезти туди всіх гостей. Найпростіше замовити комфортний бусик, що доправить усіх зранку на місце, а ввечері відвезе назад, і, можливо, навіть розвезе по домівках. Замовляючи трансфер, проговоріть кількість людей, дальність локації, чи буде автобус весь день перебувати з вами, чи поїде та ін. Ціна трансферу при дальності до 30 км від Києва в середньому від 5 000 до 7 000 грн в обидва боки для 20-25 людей.

Скільки коштує весілля 2020? Весільний фотограф

Розбіг цін на послуги весільних фотографів у Києві – величезний. Залежно від того, чи хочете ви, щоб фотограф знімав тільки весілля, чи окремо плануєте витратити годину-другу на фотосесію удвох. Чи буде фотограф перебувати з вами протягом усього свята або лише кілька годин. Варіантів – безліч! Середня ціна за роботу одного фотографа близько 6-8 годин – це 300-400 доларів. Можна, звісно, спробувати заощадити і знайти дешевше, але обов’язково вивчіть заздалегідь роботи фотографа з інших урочистостей і переконайтеся, що знімки з вашого важливого дня вийдуть якісними та яскравими.

Є ще такі важливі статті витрат на весілля, як обручки, вбрання для нареченої і нареченого, взуття, візаж, зачіски, але прорахувати це для всіх неможливо. Ці пункти кожна пара вибирає конкретно під себе, і ціна може бути як 3 000-5 000 за пару обручок, так і 50 000 грн. Те ж саме і з сукнею, фатою, костюмом та іншими атрибутами весілля.

Якщо ви хочете весілля – будьте готові витратитися. І знайте відразу: «відбити» вкладені кошти не вийде 🙂 Зате враження, які залишаться у вас після свята – на все життя, тож це однозначного того варте!

Фото – pixabay.com