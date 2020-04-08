ТОП-5 режисерів, у яких мріє знятися актор «Перших ластівок»

Днями актор серіалу «Перші ластівки» провів прямий ефір в Instagram з виконавицею того самого «мурашечного» треку «Герой» – daKooka. Співачка провела з Олександром своєрідне інтерв’ю, під час якого актор зізнався, у яких сучасних режисерів мріється знятися.

Олександр Рудинський, відомий глядачам Нового каналу за роллю Ніка Маслоу в серіалі «Перші ластівки», весь свій час присвячує акторській майстерності – між зйомками в кіно, Саша грає на театральній сцені. І треба сказати, йому це здорово вдається!

Як і більшість, натхнення юний актор черпає з фільмів відомих режисерів, і, звичайно ж, у нього свій список улюблених картин. У Insta-інтерв’ю в прямому ефірі з daKooka актор назвав кращі, на його думку, фільми сучасних режисерів, з якими б він хотів попрацювати в майбутньому:

– По-перше, це Паоло Соррентіно та його «Велика краса». По-друге, це Андрій Петрович Звягінцев і фільм «Повернення», і на цій же сходинці – український режисер Сергій Лозниця (режисер картин «Донбас», «Щастя моє», «В тумані», Майдан» та ін., – прим. ред.). І, по-третє, звичайно ж, Квентін Тарантіно або Мартін Скорсезе, але це щось таке недосяжне 🙂

Що ж, після успіху «Перших ластівок», в яких Олександр Рудинський зіграв одну з головних ролей, і отриманої нагороди в номінації «Кращий дебют» на VIII Міжнародній Театральній Премії Академії, цілком ймовірно, що скоро ми побачимо усміхненого актора в одній з робіт його улюблених режисерів. А поки з нетерпінням чекаємо старту зйомок другого сезону «Перших ластівок». До речі, ви можете взяти участь у виборі саундтреків до серіалу!

Фото: @sasha_rudinskiy

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