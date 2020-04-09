Що подивитися з другою половинкою: поради актриси «Перших ластівок»

Зірка серіалу Нового каналу «Перші ластівки» Марія Смолякова під час карантину сидить удома і всім радить це робити. А щоб не нудьгувати, разом зі своїм хлопцем Олександром актриса дивиться різні фільми та серіали

Що робити, коли виправ усе речі, прибрав у квартирі, перебрав одяг і навіть помив вікна? Правильно, пошукати щось цікаве і влаштувати вдома кінотеатр. Наприклад, переглянути всі серії «Перших ластівок» на YouTube!

Тим часом Маша Смолякова, яка зіграла в серіалі Поліну, розповідає, що можна подивитися разом зі своєю другою половинкою. Спойлер: це аж ніяк не романтичні комедії, як ви могли б подумати!

– Ми з Сашею не втрачаємо оптимізму, мислимо позитивно, не піддаємося паніці, – каже актриса. – Намагаємося проводити цей час продуктивно і займаємося саморозвитком. Робимо спортивні вправи, вчимося готувати щось смачне разом. Крім того, дивимося класні фільми та серіали. Разом вже подивилися «Чому жінки вбивають» – дуже крутий серіал з 10-ти епізодів. Також додивляємося серіал «Магомаєв» про знаменитого співака Мусліма Магомаєва.

– Якщо вам не подобаються серіали, ось список фільмів, які обов’язково потрібно подивитися: «Джанго звільнений», «Початок», «Що гризе Гілберта Грейпа», «Приборкання норовливого», «Щоденники принцеси» і «Сніданок у Тіффані», – радить Маша.

Ну, а якщо ви все-таки серіаломан, то ловіть добірку від Маші. Не біда, якщо дивилися, адже хороші речі можна переглядати не один раз:

«Батьківщина» – серіал у жанрі психологічного трилера. Головні герої – сержант морської піхоти Ніколас, який повернувся з Іраку, і офіцер ЦРУ Керрі, яка підозрює його у причетності до підготовки терористичної атаки на США.

«Як уникнути покарання за вбивство» – детектив про амбітних студентів-юристів, які проходять курс у адвоката Енналіз Кіттінг. Хлопці не підозрюють, що скоро їм доведеться застосовувати ці знання, щоб врятувати власні долі.

«Рівердейл» – драматичний серіал з елементами детективу, що оповідає про підлітків і їхні таємниці.

А поки другий сезон «Перших ластівок» тільки готується до зйомок, усі серії першого дивіться на YouTube-каналі Нового каналу.

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