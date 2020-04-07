Плейлист для хорошого настрою від Лери з «Перших ластівок»

Актриса Поліна Носихіна, яка зіграла в серіалі Нового каналу «Перші ластівки», закликає всіх не сумувати, сидячи вдома. Дівчина впевнена, що хороший настрій може забезпечити правильно підібраний плейлист із позитивною музикою

Поліна Носихіна, як і багато інших, зараз на карантині. Вона займається спортом, спілкується з підписниками, дивиться «Перших ластівок» на YouTube і слухає улюблені треки!

Читай: Поки сидимо вдома: корисне меню на день від акторки «Перших ластівок»

– Хоч у світі зараз важка обстановка, це не привід сумувати, – говорить актриса. – Тож слухайте музику, насолоджуйтеся. До речі, найбільше я люблю Maluma. Вмикаю його завжди, коли поганий настрій. Він піднімає його на сто відсотків.

Також дівчина прихильниця творчості MONATIK.

– Його пісні я почала слухати якраз під час зйомок «Перших ластівок», – ділиться Лера. – У гримерці ми постійно вмикали колонку і слухали багато прикольної музики. Даша, фахівець з макіяжу, якось включила MONATIK, і я на нього підсіла. Раніше скептично ставилася до наших виконавців, але пісні Дмитра Монатика полюбила. Він дуже прикольний, завжди піднімає настрій. А взагалі, я більше люблю зарубіжну музику.

І ось невеликий список треків, які обов’язково піднімуть вам настрій.

Sam Smith – How Do You Sleep Shawn Mendes & Camila Cabello – Senorita The Weeknd – Blinding Lights MONATIK – LOVE It ритм Maroon5 – Memories Maluma – El Perdedor Mikolas Joseph – Lie To Me

Крім прослуховування класних треків у вільний час не забудьте переглянути серіал «Перші ластівки», який вже доступний на YouTube! Поки готується до зйомок другої сезон, серії першого дивіться у вівторок і четвер на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск кожної серії – о 12.00.

В тему:

Перетерпіти і жити далі: Олеся Жураківська – про аб’юз у стосунках

Чим живуть актори «Перших ластівок»: Добірка фото з Instagram