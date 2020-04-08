Голосуй! Cloudless cтали учасниками «Перші ластівки М’юзик»

Учасники Національного відбору на «Євробачення-2020» надіслали свій хіт на конкурс, щоб він прозвучав у другому сезоні «Перших ластівок»

На Новому каналі в розпалі – музичний конкурс «Перші ластівки М’юзик», в якому з кожним тижнем бере участь дедалі більше українських виконавців. Дедалі більше музикантів надсилають свої треки, сподіваючись відправити їх просто у другий сезон «Перших ластівок». Новий канал щодня отримує безліч найрізноманітніших композицій, і, що цікаво, в конкурсі беруть участь не лише артисти-початківці, а й добре знайомі публіці виконавці.

Ми вже розповідали про запальних дівчат з «FoSho», які надіслали свій трек «XTRA», а сьогодні на черзі ще одні учасники Нацвідбору на «Євробачення-2020» – група Cloudless. Хлопці надіслали на конкурс той самий хіт «Drown Me Down», який так полюбився слухачам!

Коли серіал купить Netflix, ми будемо одним із перших українських гуртів, які там прозвучат

Антон Панфілов, учасник колективу, розповів, чому вони вирішили взяти участь у «Перші ластівки М’юзик»:

– Коли ми дізналися про конкурс, завдяки якому є можливість прозвучати в такому крутому серіалі, то не сумнівалися – заявку подали відразу ж. «Перші ластівки» – це не просто розважальний контент, це величезний знак оклику для суспільства, який вказує на багато проблем у житті сучасних підлітків. Не кажучи вже про високу планку в плані продакшну серіалу і його драматургічної складової, такий контент потрібно показати всьому світу. Не приховуємо, хочеться стати частиною такого сильного серіалу, щонайменше тому, що тематика нам близька. Ми самі проходили через все те, з чим стикаються герої «Перших ластівок». Щонайбільше, коли серіал купить Netflix, ми будемо одним із перших українських гуртів, які там прозвучать :).

Музиканти також зізналися, що зараз завдяки карантину в них творча відпустка, і хоча цей відпочинок не входив в їхні плани, хлопці йому раді:

– Після Нацвідбору ми збиралися в тур і готувалися до першого серйозного сольника в Києві, – розповідає Антон. Очевидно, що пандемія змусила нас не просто перенести плани, але, на превеликий жаль, скасувати їх. Нам було відразу зрозуміло, що, хоч як би нам хотілося, ми не в змозі протистояти обставинам. І перенесення концертів ані на травень, ані на осінь ми б не подужали. Однак, є і плюси. Сказати по правді, Нацвідбір нас конкретно вичавив, і ми досі поповнюємо внутрішні ресурси. Тож карантин зробив нам послугу – ми приходимо до тями і акумулюємо свою магію для нових музичних звершень.

Проголосувати за треки Cloudless у конкурсі «Перші ластівки М’юзик» можна просто зараз у сторіс в Instagram Нового каналу. Підтримайте своїх фаворитів, щоб саме їхній трек прозвучав у новому сезоні «Перших ластівок»!

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