В «Перші ластівки М’юзик» увірвалися Fo Sho! Голосуй і надсилай свою музику

Яскраві сестри Ендале, які розірвали сцену Нацвідбору на «Євробачення-2020», стали учасницями музичного конкурсу від Нового каналу.

Поки творці «Перших ластівок» готують продовження, а фанати насолоджуються переглядом першого сезону на YouTube, справжні музиканти не гають часу марно.

Талановиті українки – група Fo Sho – стали частиною «Перші ластівки М’юзик». Сестри відправили на конкурс свій хіт «XTRA» – гімн індивідуальності та віри в себе. І стали учасницями другого відбіркового тижня.

За можливість звучати в серіалі Fo Sho змагаються із Cloudless, Keysee і General Sherman. Усі треки можна послухати просто зараз:

Хто стане переможцем тижня, залежить від народу. Голосування проходить у сторіз @novy_channel. А потім – новий тиждень і нові учасники. Відчуй себе продюсером і вибери трек, який, на твою думку, підходить ідеально.

Нагадаємо, що стати частиною другого сезону резонансних «Перших ластівок» може будь-хто. Для цього потрібно лише заповнити анкету, ознайомитися з правилами участі та завантажити свою пісню чи музику.

В пріоритеті жанри: indie-pop, indie-rock, trip-hop, pop-noir, (приклади: Dakooka, Shortparis, Місяць), minimal techno і synth-pop: (приклади: Daniel Bell, Sofi Tukker), інструментальна музика в сучасному звучанні (Tom York, Ólafur Arnalds).

Не прогав можливість бути почутим всією Україною. Нагадаємо, конкурс триває до 17 липня.

Фото – fosho.official