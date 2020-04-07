Перетерпіти і жити далі: Олеся Жураківська – про аб’юз у стосунках

Відома українська актриса, яка зіграла в серіалі Нового каналу «Перші ластівки», розповіла про насильство у стосунках з коханою людиною і дала кілька порад представникам молоді, які страждають від знущань

Олеся Жураківська не з чуток знає, що таке аб’юз (психологічне, емоційне або фізичне насильство у стосунках – прим. ред.). З цим вона, на жаль, стикалася в особистому житті. Також ця тема була яскраво розкрита в серіалі «Перші ластівки», де Олеся зіграла матір головної героїні, яка наклала на себе руки.

Молодим дівчатам, які зіткнулися зі схожою проблемою, Жураківська дала кілька порад.

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– Аб’юз, нерівноправні відносини, були причиною розставання з моєю коханою людиною, – згадує актриса. – Якщо, наприклад, хлопець знущається морально або навіть піднімає руку, розвертайтеся і йдіть. Він не вартий того, щоб ви були з ним поруч. Людина, яка кохає, не може тебе бити, принижувати, знищувати як особистість! Не треба витрачати свої сили, молодість, нерви. Краще не копирсатися в цих стосунках, не намагатися в чомусь розібратися. Просто піти.

Не лише молоді дівчата страждають від насильства, адже й вони можуть бути аб’юзерами, а хлопці – жертвами. Тому порада Олесі універсальна.

– Ваше життя – самодостатнє і самоцільне, – говорить актриса. – Те, що ви народилися і живете – вже саме по собі ціль, шлях і щастя. Тому в цьому сенсі потрібно бути трохи егоцентричним, думати про себе. Краще перетерпіти біль розставання, адже далі це обіцяє щасливе життя. Це я на власному прикладі кажу. Варто було перетерпіти, щоб далі жити радісно та щасливо.

Поки готується до зйомок другої сезон «Перших ластівок», серії першого ви можете подивитися у вівторок і четвер на YouTube-каналі Нового каналу. Запуск кожної серії – о 12.00.