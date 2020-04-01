Новий каналПерші ластівкиНовиниПерші ластівки. Анонс 4 серії. День народження, який може стати останнім…

Перші ластівки. Анонс 4 серії. День народження, який може стати останнім…

В 4 серії молодіжного трилера «Перші ластівки» яка вийде 2 квітня в 12:00 на YouTube Нового каналу, Катя, Нікіта та Федя знову опиняться на даху. Тільки цього разу на самому краю, замість Поліни, буде стояти Лера. Невже ще одна одинадцятикласниця стане жертвою Друга?

Цей День Народження Каті міг би стати кращим в її житті, але гучну вечірку перериває непроханий гість. Невже Нік дійсно батько дитини Поліни? Дивись в 4 серії «Перших ластівок» онлайн 2 квітня в 12:00 на YouTube Нового каналу!

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