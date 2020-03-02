Breaking news! «Перші ластівки» продовжили на другий сезон!

Спецпроект Нового каналу, що зворушив багатьох українців, повернеться на екрани з великими змінами. Продовження буде в абсолютно новому форматі, якого ще не було на українському ТБ

«Перші ластівки» – потужна реалістична історія. Її не було насправді, але вона могла трапитися з кожним. Тут яскраво показаний підлітковий вік – один із найскладніших періодів у житті людини. Чим живуть сучасні підлітки, чого вони бояться, який біль відчувають, що приховують. Через жорстке цькування у школі, нерозуміння з боку дорослих, знущання однолітків здається, ніби суїцид – це єдиний вихід. А батьки не помічають ті самі «перші ластівки», тривожні дзвіночки, які передують страшній трагедії. Саме про це перший сезон «Перших ластівок».

«Перші ластівки»: альтернативний фінал

Після прем’єри першої серії YouTube «вибухнув» коментарями – кількість відгуків на побачене зашкалювало. Глядачам не просто сподобався серіал, вони впізнали в головних героях себе. Тисячі особистих шокуючих історій, сотні дзвінків на національну дитячу гарячу лінію «Ла Страда» з проханнями про допомогу, десятки матеріалів у ЗМІ – «Перші ластівки» достукалися до багатьох.

Після того як на Новому каналі пройшла восьма, остання серія проекту, в соцмережах і на зустрічах з акторами глядачі постійно запитують, чи буде продовження. І воно буде! Адже ще стільки всього треба сказати, глибше зануритися у важливі теми. Подробиці про другий сезон розкрив шоуранер проекту Євген Тунік.

Це зовсім інша історія, з іншими персонажами і конфліктами.

– Глядач чекає продовження серіалу. І воно буде. Але не таким, як усі звикли бачити на нашому телебаченні, – каже Євген. – Це зовсім інша історія, з іншими персонажами і конфліктами. Але, як і в першому сезоні, в основу сюжету буде закладена нова потужна соціальна тема. При цьому вона не менш значуща, ніж та, що була в першому сезоні. Ця тема зараз у всіх на слуху, тому, я сподіваюся, стане актуальною як для дорослих, так і для молоді.

Тунік пояснив, що такого формату в Україні ще не було. Адже проект не просто продовжується на другий сезон, він повністю змінює тему. Змінюється світ серіалу. Як у деяких зарубіжних серіалах на кшталт «Американської історії жахів», де сезони побудовані за таким же принципом. Але аналогів поки що немає ні в нашій країні, ні в країнах ближнього зарубіжжя.

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– Якщо в першому сезоні «перші ластівки» – звісточки про те, що дитина хоче зробити з собою щось погане, то в другому будуть абсолютно інші ознаки сучасної соціальної проблеми. Назва, жанр, тема, стилістика, навіть, можливо, актори – все це збережеться, але отримає нову історію.

Євген зізнався, що йому б хотілося максимально зберегти акторський склад першого сезону. Але остаточне рішення буде прийняте після проб.

– Усіх героїв чекає цілковите перевтілення в абсолютно нові ролі, будуть поставлені інші завдання. І лише на пробах стане зрозуміло, чи впораються актори з ними, – пояснює Тунік. – В іншому випадку ми наберемо нових, які будуть більше відповідати прописаним ролям.

Перший і другий сезони пов’язані лише однією темою – персоною Друга.

За словами Туніка, перший і другий сезони пов’язані лише однією темою – персоною Друга.

– Рішення це досить ризиковане, адже розумію, що багато глядачів чекають продовження історій улюблених героїв. Але потрібно робити нові виклики, – каже шоураннер. – Я не люблю, коли тупцюють на одному місці, показуючи одні й ті самі лінії, які нікуди не ведуть. Якби ми продовжували «Перші ластівки» в такому ж руслі, думаю, глядач був би розчарований і не отримав би такого задоволення від побаченого на екрані. Сподіваюся, що нова концепція сподобається нашим фанатам.

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