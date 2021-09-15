Прожарено: Вікторія Маремуха і Євген Таллер готують скрембл і авокадо-тост із Шефом

Новий канал запустив на YouTube новий зірковий кулінарний проект на чолі з Шефом Алексом Якутовим. У другому випуску на кухню до Алекса прийдуть блогери і телеведучі Вікторія Маремуха і Євген Таллер, які продемонструють свої кулінарні таланти та приготують скрембл і авокадо-тост за рецептом Шефа («Пекельна кухня» Новий канал). Також зіркові гості спробують витримати пекельну «прожарку» від Алекса Якутова.

Під час готування сніданків в YouTube-шоу Нового каналу «Прожарено» Шеф перевірить кухарські вміння українських зірок і поділиться особистими кулінарними лайфхаками. Поки Алекс готуватиме в дві руки, гості спробують приготувати ту саму страву в чотири. Кожен сніданок від Алекса Якутова хоч і виглядатиме як витвір кулінарного мистецтва, але приготувати його зможуть навіть ті, хто ніколи не захоплювався кухнею. Адже кулінарну магію він творитиме з простих і доступних продуктів. І, головне, Шеф поділиться з глядачами «фішками», здатними перетворити звичайну страву на мішленівську!

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