Хто залишив Пекельну кухню 2021 6 випуск – Анна Шеремет

Команда «червоних» втратила двох гравців

Цього тижня «червона» команда відвідала майстер-клас від Шефа Алекса Якутова. Кухарі реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) вчилися готувати картопляне ризото з креветкою та херсонським шафраном. І все, що вони засвоїли, мали продемонструвати під час вечері в телересторані.

– Шеф нам розжував усі етапи та нюанси приготування ризото, – розповідає учасниця Олена Охотнік. – Я навіть не мала сумнівів, що команда «червоних» швидко та смачно приготує страву.

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Та не так сталося, як гадалося. Синя кухня видала ризото через 19 хвилин.

– Команда «червоних» не справляється з поставленими задачами, – каже Шеф. – Я втомився їм усе пробачати. З шести вечерь вони провалили чотири! Цього разу мені довелося знову закрити їхню кухню. Тому «сині» мали видати і свої страви, і суперників.

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А ще Алекс вперше вигнав кухаря під час приготування вечері.

– Я не змогла довго сидіти в кімнаті, тому вирішила повернутися на кухню, – пояснює Людмила Михайлова.

Та повернення Людмили не допомогло їй реабілітуватися. Команда одноголосно номінувала її на виліт. Шеф підтримав рішення «червоних». На шостому тижні участь у «Пекельній кухні» закінчилася ще для однієї учасниці.

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– Не побачив, що Анна Шеремет має бажання рости та розвиватися, – пояснює Алекс. – Тому я й її попросив зняти кітель.

І знову відбулась ротація в командах. Наступного тижня Равшан Хамідов готуватиме у команді «червоних».

Дивіться реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.