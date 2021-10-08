Поженились после  участия в «Адской кухне»: Кого реалити подтолкнуло к важному шагу?

Многие участники реалити после проекта кардинально меняют жизнь, ведь нестандартные ситуации, в которых их погружают эксперты, заставляют пересмотреть взгляды на многие вещи. Но повлиять съемочный процесс может не только на участников, а и на приглашенных гостей. И 5 выпуск «Адской кухни» тому яркий пример!

Приглашенными гостями одного из испытаний проекта стала пара пилотов украинской авиакомпании – Юлия Слободянюк и Павел Гридин. Они пробовали приготовленные участниками «Адской кухни» блюда и рассказывали тонкости меню пилотов, ведь, оказывается, есть достаточно длинный список запрещенных ингредиентов. Например, в блюдах, которые готовят для пилотов, не должно быть аллергенов.

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Пилотам пришлось непросто на съемках. Если участники уже успели привыкнуть к постоянному прицелу камер, то для гостей реалити такая обстановка была в новинку. Более того, во время съемок этого испытания в Музее авиации под открытым небом шел сильный дождь и было достаточно холодно, так что пилоты Юлия и Павел на съемках этого эпизода «Адской кухни» прошли своеобразный краш-тест.

Но оказалось, что именно необычная обстановка заставила Павла по-новому посмотреть на Юлю. На тот момент пилоты встречались чуть больше года, и на съемках «Адской кухни» Павел окончательно решил, что именно эта девушка – на всю жизнь! Спустя месяц после съемок Павел сделал Юлии предложение, а летом 2021 года пара поженилась.

Вот такая вот получилась история с неожиданным хеппи эндом!

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