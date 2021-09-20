4 лайфхаки для ідеального бульйону від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився порадами приготування правильного бульйону й розповів, навіщо його заморожувати

Здавалося б, ну що може бути простіше, ніж відвар із м’яса. Однак і така страва не кожній господині до снаги. У бульйоні важлива кожна дрібниця. Про це як ніхто інший знає Шеф «Пекельної кухні» (реаліті показує Новий канал) Алекс Якутов. На бульйонах він готує супи, борщі і навіть фірмовий бограч. Як же зварити смачний бульйон?

Лайфхак №1 – робимо правильний навар

– Є два принципи, за яким варять м’ясо. Перший – якщо ви м’ясо будете їсти, тоді краще кидати його відразу в окріп – так всередині залишиться м’ясний сік і яскравий смак, – ділиться Алекс. – Якщо ви хочете навар для бульйону, тоді потрібно, щоб м’ясо віддало свій аромат. Для цього кидайте його в холодну воду. Так навар буде насиченішим, але саме м’ясо позбудеться смаку.

Лайфхак №2 – розраховуємо ідеальний час

– Курячий бульйон вариться швидко. Його можна приготувати приблизно за дві години, – продовжує Пекельний Шеф. – Якщо ми беремо яловичі суглоби, коліна – їх доведеться варити шість-сім годин. Бульйон має томитися. Що повільніше кипить, то світлішим вийде. Щоб він був наваристий і ситний, я люблю брати свинячі суглоби, курячі лапи, можна додати і яловичі хвости. Коли бульйон закипає вперше, нагору піднімається весь бруд – цей навар повністю злийте. Потім заново залийте м’ясо водою й відправте на повільний вогонь.

Сендвіч крок-сеньйор від Пекельного Шефа

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Лайфхак №3 – додаємо ароматні спеції

– Щойно нова вода закипить, відправляйте в каструлю букет гарні. Цей термін прийшов до нас із Франції, – пояснює Шеф «Пекельної кухні». – В букет гарні додаємо: пару лаврових листочків, ялівцеву ягоду, п’ять штучок гвоздики, чорний і духмяний перець, чебрець і стебла петрушки. Все перев’язуємо мотузкою або замотуємо в марлю і відправляємо до м’яса. Під час варіння букет гарні віддасть свій аромат бульйону. Потім його легко взяти за ниточку й витягти з каструлі. Також до м’яса кидаємо дві або три цибулини, дві морквини, один корінь петрушки і один корінь пастернаку. Пастернак можна замінити половинкою кореня селери.

Лайфхак №4 – заготовляємо на майбутнє

– Коли бульйон звариться, процідіть його. Дуже круто його заморожувати, – радить Алекс Якутов. – Для цього розлийте навар по боксах і відправте в морозилку. Потім на ньому можна варити будь-які супи або борщі. І для цього не доведеться щоразу готувати новий бульйон.

Якими лайфхаками Алекс Якутов ділитиметься з учасниками реаліті «Пекельна кухня» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.