Вівсянка з мигдальним молоком і пармезаном: покроковий рецепт приготування

Учасник реаліті Нового каналу Равшан Хамідов поділився фірмовим рецептом, який зарядить бадьорістю на цілий день

Англійці вважають, що кращого сніданку, ніж вівсянка, немає. З ними солідарні дієтологи. Та не всяка вівсянка корисна. «Правильною» вважають лише цільнозернову крупу або пластівці грубого помелу, які потрібно варити. Урізноманітнити смак вівсянки допоможе рецепт від учасника реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Равшана Хамідова.

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Інгредієнти:

Вівсянка – 50 г

Мигдальне молоко – 150 мл

Сіль – 5 г

Масло вершкове – 10 г

Пармезан – 30 г

Ристрето (вид кави) – 1 порція

Спосіб приготування:

З’єднайте вівсянку з мигдальним молоком і доведіть до готовності на повільному вогні. Вимкніть вогонь, додайте м’яке вершкове масло, натертий або нарізаний пармезан і акуратно перемішайте. Посоліть за смаком. Приготуйте ристрето. Чим він відрізняється від еспресо? Еспресо – це кавовий шот об’ємом 30 мл. Ристрето – «коротка» версія еспресо, для якої використовують менше води й отримують менший за об’ємом напій. Приблизно від 15 до 25 мл. Ристрето додавайте в кашу і швидше снідайте!

Смачного!

Яким буде шлях Равшана Хамідова на проекті – дивіться щопонеділка о 19:00 в реаліті «Пекельна кухня» на Новому каналі.