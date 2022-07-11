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«Не кидайтесь одне на одного»: Леся Нікітюк закликала українців припинити внутрішні сварки

Леся Нікітюк закликала українців припинити внутрішні сварки

Ведуча Нового каналу розповіла, як росіяни провокують українців на гризню в інтернеті

Після початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія, українці вкотре проявили свою єдність — вони стали пліч-о-пліч на всіх фронтах, щоб спільними силами захистити Батьківщину. Ця згуртованість неабияк дратує нашого ворога, тому він намагається розсварити українців усіма доступними методами. Найпростіший — чвари в соцмережах. Саме тому важливо не піддаватися на провокації та припинити внутрішні сварки, вважає ведуча Нового каналу Леся Нікітюк.

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Леся Нікітюк закликала українців припинити внутрішні сварки

— В українського народу є така штука — ми можемо гризти одне одного, але ніколи не дамо комусь гризти нас. Давайте вже про це [внутрішні сварки] забувати! Ну навіщо воно? — звернулася Леся до українців під час інтерв’ю Маші Єфросініній. — Бажаю всім бути сильними, бути людьми, не кидатися одне на одного, як собаки. Всі повинні розуміти: в інтернеті діє чергова хвиля російських ботів, які постійно вкидають провокації, намагаються нас зіткнути лобами. До того ж, ці боти можуть бути вже й україномовними, і на аватарку прапор України ставити… Але якщо зайти до них в акаунт, то там буде написано «Запорожие».

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Сама Нікітюк у суперечки в інтернеті не вступає — вона зайнята важливими справами. Леся впевнена — якщо всі перестануть витрачати час на образи, перемога наблизиться швидше.

— У мене немає часу звертати увагу на те, хто що там пише. В мене є велика мрія — щоб Україна перемогла. І я до неї впевнено буду йти, — додала ведуча Нового каналу.

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