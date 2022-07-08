Леся Нікітюк готується до зйомок нового сезону Le Маршрутки

«Le Маршрутка» — тревел-шоу, в якому Леся Нікітюк їздить Україною в жовтій маршрутці «Богдан» та розповідає про унікальних талановитих українців і маловідомі куточки нашої країни. У перших двох сезонах глядачі побачили круті маршрути для подорожей, по-новому подивилися на, здавалося б, давно відомі туристичні місця, побували на різних фестивалях і «відвідали» пам’ятки, закриті для перегляду. Новому сезону тревелу не завадить навіть повномасштабна війна!
— Ми готуємося до зйомок третього сезону «Le Маршрутки». Це буде непросто, враховуючи реалії, в яких ми з вами живемо, — зазначила Леся. — Плануємо почати з Києва, а закінчити в Ялті (усміхається). Віримо в ЗСУ!
Попри те, що війна досі триває, Нікітюк не планує робити сезон сумним — у ньому все одно знайдеться місце для усмішок.
«Я до сьомого коліна українка»: Леся Нікітюк — про свою родину
— Думаю, що проекти, які виходитимуть далі на телебаченні, матимуть більш соціальний характер. Але я, наприклад, все одно не зможу давати максимально депресивний контент. Постараюся робити те, що завжди роблю — подавати інформацію з підходящим гумором, щоб зарядити людей, — зазначила ведуча Нового каналу в інтерв’ю Маші Єфросініній.