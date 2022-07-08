Леся Нікітюк — про свою родину

Ведуча Нового каналу назвала основну причину переїзду до батьківської домівки після початку повномасштабної війни

У перші ж дні наступу росії на Україну Леся Нікітюк зібрала речі та переїхала зі столичної квартири до батьків у рідний Хмельницький. Таке рішення ведуча Нового каналу прийняла без зайвих роздумів — не хотіла бути далеко від родини. Зараз дивляться

— Коли я подивилася за вікно і зрозуміла, що почалася повномасштабна війна, одразу подумала, що маю їхати до батьків. Адже потрібно бути разом зі своєю сім’єю, — зізналася Леся в інтерв’ю Маші Єфросініній. — Мої батьки вже на пенсії, разом з ними живуть дві мої племінниці, всі тут, у Хмельницькому. Іншого рішення не було. Дуже хвилювалася за батьків, їм однозначно стало легше, коли я приїхала. Крім того, розуміла, що зможу використати свої здібності та бути корисною там. Шахраї обманюють українців від імені Лесі Нікітюк: ведуча попередила про аферу «Мене мали побачити в ролі героїні серіалу»: від чого Леся Нікітюк відмовилася через війну

Хоча Нікітюк хвилюється за безпеку батьків, за чотири місяці їй так і не вдалося вмовити їх виїхати за кордон.