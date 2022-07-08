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«Я до сьомого коліна українка»: Леся Нікітюк — про свою родину

Леся Нікітюк — про свою родину

Ведуча Нового каналу назвала основну причину переїзду до батьківської домівки після початку повномасштабної війни

У перші ж дні наступу росії на Україну Леся Нікітюк зібрала речі та переїхала зі столичної квартири до батьків у рідний Хмельницький. Таке рішення ведуча Нового каналу прийняла без зайвих роздумів — не хотіла бути далеко від родини.

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Леся Нікітюк — про свою родину

— Коли я подивилася за вікно і зрозуміла, що почалася повномасштабна війна, одразу подумала, що маю їхати до батьків. Адже потрібно бути разом зі своєю сім’єю, — зізналася Леся в інтерв’ю Маші Єфросініній. — Мої батьки вже на пенсії, разом з ними живуть дві мої племінниці, всі тут, у Хмельницькому. Іншого рішення не було. Дуже хвилювалася за батьків, їм однозначно стало легше, коли я приїхала. Крім того, розуміла, що зможу використати свої здібності та бути корисною там.

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Хоча Нікітюк хвилюється за безпеку батьків, за чотири місяці їй так і не вдалося вмовити їх виїхати за кордон.

Леся Нікітюк — про свою родину

— Їх фіг змусиш! Я ж до сьомого коліна українка, у нас в Хмельницькій області кожен третій — кум, сват, брат. Щойно намагалася заїкнутися (про те, щоб вивезти батьків за кордон, — прим. ред.), мама Кет одразу: «Так, бігом йди борщ накидай, не балакай мені тут!» Це навіть не обговорювалося взагалі, — додала ведуча Нового каналу. — Я хотіла невістку свою з дітьми відправити, на що отримала таку ж відповідь, як від мами.

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