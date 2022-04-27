Як побороти тривогу за допомогою практики усвідомленості: 5 порад від психологині

Для багатьох українців тривога зараз — незмінний та нав’язливий супутник, адже ми живемо у час, коли все наше життя може зруйнувати війна

Війна, страх за життя рідних і близьких, проблеми з роботою — причин для тривоги у кожного українця зараз більш ніж достатньо. Як впоратися з переживаннями і стресом, розповіла учасниця реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал), психологиня Катя Гурська.

— Наше життя сповнене тривог, кожен день приносить страхи, надії та розчарування. Занепокоєння щодо свого життя і здоров’я, життя своїх близьких посилюється відчуттям нестабільності та невизначеності. Якщо на тлі стресу ви помічаєте проблеми зі сном, компульсивне переїдання, зниження концентрації уваги та мотивації, можливо, настав час звернутися до практики усвідомленості, — сказала учасниця реаліті Нового каналу.

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