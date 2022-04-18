Леся Нікітюк – У синьому морі, у білій піні: прем'єра нової морської пісні!

Ведуча Нового каналу продовжує підіймати моральних дух українців за допомогою творчості та гумору

Під час війни Леся Нікітюк встигає не лише волонтерити, піклуватися про переселенців, допомагати збирати гроші на армію, а ще й підіймати настрій українцям. Так, ведуча Нового каналу висміяла російський крейсер «москва», що затонув у Чорному морі, переспівавши пісню з мультфільму «В синем море, в белой пене…». У гумористичному треку вона згадує острів Зміїний, обстріли українських міст з російського крейсера та легендарну фразу про військовий корабель.

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— Основна ідея — підняття морального духу українців! Тому що сміх — це наша біологічна зброя! — зазначила Леся. — Текст написали Мартинюк М., Іванов О., Головань А., Чорноволов П. Це мої хороші друзі, разом з якими ми зробили вже другу пісню. Записали її на студії «Фітіль» у Хмельницькому! Дякуємо аніматору Старожуку О., режисеру монтажу Вороніну В. і Шелехевичу О., Іваськевичу С. за зведення звуку! І на цьому ми не закінчимо… Далі буде!

Нова морська пісня Лесі Нікітюк: текст

В Черном море украинском,

Мимо острова Змеиный,

Плыл огромный русский крейсер

Под названием «москва».

Предложил цинично сдаться

Погранцам он украинским,

Вот тогда и прозвучали

Легендарные слова,

Легендарные слова.

Только крейсер их не понял —

Продолжал стрелять, падлюка,

Города нам разрушая

В Украине день за днем.

И тогда Нептун взбесился

И ракетами прицельно

Моряков отправил нах*й

Вместе с русским кораблем!

С военным русским кораблем!

Лалалалалалалалалалалала

Капитан кричал: «Полундра!

Мы ошибки осознали,

Мы слегка ошиблись курсом,

И сейчас же уплывем»

Но «москва» уже горела,

Жаль, конечно, не столица,

Но она уже шагала

Вместе с русским кораблем!

С военным русским кораблем!