Леся Нікітюк – У синьому морі, у білій піні: прем'єра нової морської пісні!

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Ведуча Нового каналу продовжує підіймати моральних дух українців за допомогою творчості та гумору
Під час війни Леся Нікітюк встигає не лише волонтерити, піклуватися про переселенців, допомагати збирати гроші на армію, а ще й підіймати настрій українцям. Так, ведуча Нового каналу висміяла російський крейсер «москва», що затонув у Чорному морі, переспівавши пісню з мультфільму «В синем море, в белой пене…». У гумористичному треку вона згадує острів Зміїний, обстріли українських міст з російського крейсера та легендарну фразу про військовий корабель.
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— Основна ідея — підняття морального духу українців! Тому що сміх — це наша біологічна зброя! — зазначила Леся. — Текст написали Мартинюк М., Іванов О., Головань А., Чорноволов П. Це мої хороші друзі, разом з якими ми зробили вже другу пісню. Записали її на студії «Фітіль» у Хмельницькому! Дякуємо аніматору Старожуку О., режисеру монтажу Вороніну В. і Шелехевичу О., Іваськевичу С. за зведення звуку! І на цьому ми не закінчимо… Далі буде!
Нова морська пісня Лесі Нікітюк: текст
В Черном море украинском,
Мимо острова Змеиный,
Плыл огромный русский крейсер
Под названием «москва».
Предложил цинично сдаться
Погранцам он украинским,
Вот тогда и прозвучали
Легендарные слова,
Легендарные слова.
Только крейсер их не понял —
Продолжал стрелять, падлюка,
Города нам разрушая
В Украине день за днем.
И тогда Нептун взбесился
И ракетами прицельно
Моряков отправил нах*й
Вместе с русским кораблем!
С военным русским кораблем!
Лалалалалалалалалалалала
Капитан кричал: «Полундра!
Мы ошибки осознали,
Мы слегка ошиблись курсом,
И сейчас же уплывем»
Но «москва» уже горела,
Жаль, конечно, не столица,
Но она уже шагала
Вместе с русским кораблем!
С военным русским кораблем!