Як вижити під час ядерного удару: поради науковця

Викладач хімії, кандидат хімічних наук, популярний TikTok-блогер і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч поділився порадами, які стануть у пригоді, якщо росія використає ядерну зброю проти України

Міжнародні експерти давно побоюються, що росія використає ядерну зброю у війні проти України. Станеться це чи ні, невідомо, але краще бути попередженим та розуміти, як можна врятуватися у разі найгіршого сценарію. Для цього науковець-хімік та учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч підготував чотири корисні поради.

— Дехто може сказати, що ядерна зброя має таку потужність, що вижити під час ядерного удару просто неможливо, але я вас заспокою. Адже міжконтинентальні ядерні ракети, які несуть стратегічну ядерну зброю, направлені на країни НАТО. Нам же, у випадку чого, дістанеться тактична ядерна зброя значно меншої потужності, шанс вижити при ударі якої набагато більший, — зазначив Гліб.

Як вижити під час ядерного удару: 4 поради