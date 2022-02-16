Леся Нікітюк стане love-коучем, а Богдан Шелудяк навчить фліртувати: всі секрети реаліті «Пара на мільйон»

Вже у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі відбудеться прем’єра проекту «Пара на мільйон», в якому сором’язливі хлопці-домосіди складуть пари з розкутими красунями і вони разом боротимуться за мільйон гривень. І ось п’ять причин увімкнути телевізор для перегляду нового проекту

Що буде, якщо зібрати в одному місці 12 відлюдькуватих хлопців-інтелектуалів та 12 красунь, чиї світлини в Instagram лайкають десятки тисяч прихильників, і дати їм випробування, які можна пройти лише в парі? Відповідь на це запитання ви дізнаєтеся 22 лютого о 20:00 під час прем’єри реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі. Чому варти дивитися це реаліті?

Улюблені ведучі. Допомагати учасникам проходити випробування та будувати стосунки будуть суперзірка Нового каналу та королева Instagram Леся Нікітюк та інтелігентний гуморист, актор Improv Live Show Роман Міщеряков.

— Я вкотре переконався, як наші слова можуть впливати на інших — ми ж постійно спілкувалися з учасниками, давали поради. З деякими з них спілкуватимусь і після проекту. Круто відчувати, що твій досвід може комусь допомогти. Водночас я розумів, що й мені є чого повчитися, — зазначив Роман.

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Неординарні учасники. У боротьбу за мільйон гривень та щасливі стосунки вступлять колишні учасниці проектів «Супермодель по-українськи» та «Холостяк», вчитель англійської та офтальмолог, Tinder-експертка і флористка, гуморист і стартапер. Вони такі різні, що не відірватися. Секрети стосунків. Щодня хлопці та дівчата будуть не тільки боротися за грошовий приз, а й вчитися комунікувати одне з одним.

— «Пара на мільйон» — покрокова інструкція для всіх, хто хоче будувати стосунки. Адже це важка робота, на яку треба йти з правильним настроєм. Важливо слухати свого партнера, враховувати його інтереси, постійно дивувати, вміти у потрібний момент промовчати чи мотивувати до якихось дій, — зазначила Леся Нікітюк.

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Яскраві зірки. Підтримувати пари та оцінювати їхню роботу над собою будуть топові артисти та блогери: співачка Злата Огнєвіч, fashion&celebrity-фотографиня Соня Плакидюк, блогери-мільйонники Альона Венум і Богдан Шелудяк, дизайнер Жан Гріцфельдт, актор і народний артист України Володимир Горянський, хореографиня Юлія Сахневич та інші. Захопливі випробування. У боротьбі за мільйон гривень учасникам доведеться задіяти всі свої здібності та боротися зі страхами. Зірки Instagram вражатимуть інтелектом, а скуті хлопці — фізичною витривалістю. До того ж, кожне випробування вчитиме хлопців і дівчат прислухатися до свого партнера та підтримувати його, незважаючи на обставини. Деякі випробування ви навіть зможете повторити вдома зі своєю другою половинкою, перевіривши стосунки на міцність!

Не пропустіть прем’єру реаліті «Пара на мільйон» з Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі!