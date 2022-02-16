Леся Нікітюк стане love-коучем, а Богдан Шелудяк навчить фліртувати: всі секрети реаліті «Пара на мільйон»

Вже у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі відбудеться прем’єра проекту «Пара на мільйон», в якому сором’язливі хлопці-домосіди складуть пари з розкутими красунями і вони разом боротимуться за мільйон гривень. І ось п’ять причин увімкнути телевізор для перегляду нового проекту
Що буде, якщо зібрати в одному місці 12 відлюдькуватих хлопців-інтелектуалів та 12 красунь, чиї світлини в Instagram лайкають десятки тисяч прихильників, і дати їм випробування, які можна пройти лише в парі? Відповідь на це запитання ви дізнаєтеся 22 лютого о 20:00 під час прем’єри реаліті «Пара на мільйон» на Новому каналі. Чому варти дивитися це реаліті?
— Я вкотре переконався, як наші слова можуть впливати на інших — ми ж постійно спілкувалися з учасниками, давали поради. З деякими з них спілкуватимусь і після проекту. Круто відчувати, що твій досвід може комусь допомогти. Водночас я розумів, що й мені є чого повчитися, — зазначив Роман.
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— «Пара на мільйон» — покрокова інструкція для всіх, хто хоче будувати стосунки. Адже це важка робота, на яку треба йти з правильним настроєм. Важливо слухати свого партнера, враховувати його інтереси, постійно дивувати, вміти у потрібний момент промовчати чи мотивувати до якихось дій, — зазначила Леся Нікітюк.
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Не пропустіть прем’єру реаліті «Пара на мільйон» з Лесею Нікітюк і Романом Міщеряковим у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі!