Участницей Пары на миллион стала известная блогерша

Девушка зарабатывает на жизнь, развивая блог в Instagram, а также работая флористом. А еще она воспитывает трехлетнюю дочь

Участницы реалити Нового канала «Пара на миллион» (премьера состоится 22 февраля в 20:00) — активные, раскрепощенные, уверенные в себе девушки. Среди них — Настя Талпа, которая занимает 35-ю строчку в топ-50 блогеров по версии сайта «Фокус». Кстати, в этом списке она уступила всего одну позицию суперзвезде Лесе Никитюк — ведущей проекта «Пара на миллион»! Но акцент девушка делала не на своих достижениях в социальных сетях, а на работе флористом.

— Когда люди слышат слово «блогер», у них сразу возникает негатив. Если честно, меня это задевает! Потому что профессиональные блогеры, которые вкладываются в свое дело, качественно снимают рекламу и контент, заслуживают внимания и уважения. Это большой труд, — призналась Настя. — К тому же, я понимала, что кроме меня в реалити будут другие блогеры, и я могу потеряться среди девушек. Так что на проект пришла флористом. А в первом выпуске появилась в платье из живых цветов — эта идея пришла мне в голову всего за три дня до съемок. «Хочу семью и детей»: финалистка «Холостяка» будет искать новые отношения в реалити «Пара на миллион» Участницей «Пары на миллион» стала выпускница «Супермодели по-украински»

Настя — девушка трудолюбивая. Она развивает собственный флористический бренд, проводит курсы, ранее была владелицей шоурума одежды. При этом успевает заниматься воспитанием трехлетней дочери Милании.

— Мне хочется доказать, что добиться успеха в карьере можно, не изучив досконально точные науки. Главное — иметь мотивацию и быть уверенным в себе, — сказала Талпа о своем участии в реалити Нового канала. — Верю, что на проекте можно встретить любовь, но пока для меня главное — денежный приз.