«Я был самым счастливым»: Роман Мищеряков — о необычном подарке от любимой

Ведущий реалити «Пара на миллион» и актер Improv Live Show на Новом канале рассказал, по какому принципу они с девушкой выбирают друг другу подарки

Уже 22 февраля на Новом канале состоится премьера реалити «Пара на миллион» — в нем уверенные в себе девушки будут искать общий язык с застенчивыми парнями-домоседами. И если они только будут учиться строить отношения по мере прохождения испытаний в борьбе за миллион, то ведущий проекта — интеллигентный юморист, актер Improv Live Show Роман Мищеряков — уже хорошо разбирается в романтике. Четыре года он встречается с девушкой по имени Юлия и воплощает в реальность ее мечты.

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— Я вообще люблю делать подарки. И большие, и мелочи, и на праздники, и спонтанно, без повода. Вот, например, помню: моя девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Узнал об этом, когда на отдыхе мы увидели пианино, она сыграла, и я ей: «Так, стоп! Это что за новости такие? Ты круто играешь!» Она рассказала, что занималась в детстве. И когда мы начали жить вместе, подарил ей синтезатор, — рассказал Роман. — Еще Юля очень любит рисовать. Просто берет карандаш, блокнот и что-то там творит. Я преподнес ей на праздник набор для рисования. Парни, лайфхак от меня: просто наблюдайте за своей любимой. Где-то что-то скажет или покажет, вы запоминайте, а потом удивляйте.

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Не остается в долгу и Юлия — она тоже крайне внимательна к желаниям своего избранника.

— Таким же образом мне «прилетел» электросамокат. Мы шли по улице, и увидели самокаты напрокат. Взяли, прокатились, кайфонули. Потом – бац! На день рождения она мне дарит такой, — вспоминает ведущий Нового канала. — И половину лета мы провели на самокатах, катаясь по набережной. Господи, я был самым счастливым!

Премьера реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым — во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале!