22 квітня

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон – Парагвай: щастя поруч із бідністю. Випуск 3

Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 2 сезон випуск 3 та дізнайся більше про країну щасливих парагвайців.

Ведучі Мішель Андраде та Кирило Макашов досліджують Парагвай. Тут вони не знайдуть шикарних осель чи натовпів туристів, адже головною окрасою країни є її люди. Вони дотримуються традицій і підтримують одне одного.

У проєкті Орел і Решка. Земляни 2 сезон випуск 3 Кирило спробує традиційний напій парагвайців терере. Жителі країни вважають, що він має особливі властивості та бадьорить, тож завжди носять його з собою. А чим жителі Парагваю дивуватимуть Мішель Андраде? Дивись проєкт Орел і Решка. Земляни 2 сезон випуск 3 на сайті Нового каналу та не пропусти дослідження нової країн

Орел і Решка

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон

Орел і Решка. Земляни 2 сезон 2 випуск

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Орел і Решка. Земляни. 2 сезон – Парагвай: щастя поруч із бідністю. Випуск 3

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