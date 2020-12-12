Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата 9 випуск від 12.12.2020 на сайті Нового каналу! У сьогоднішній програмі ведучі відвідають країну з незвичайною назвою та не менш дивовижною історією – Боснію і Герцеговину. Це країна контрастів, яка розташована на Балканському півострові та межує з Хорватією, Сербією і Чорногорією. Першою точкою на маршруті Насті Івлєєвої стане Сараєво – столиця Боснії та Герцеговини та одне з найстаріших міст у Європі. Сараєво має дуже незвичайну історію. За останні 100 років місто було у складі 6 держав, пережило Першу та Другу світові війни, а також витримало 4-річну облогу під час Боснійської війни. З часу останніх військових дій пройшло 25 років, і за цей період центр Сараєво гарно відреставрувати. Куди піти та що подивитися в Боснії і Герцеговині? Який відпочинок може дозволити собі багач і бідняк? Не пропусти цікаву мандрівку – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата випуск 9 на Новому каналі!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон на острові Мадейра