Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 9 выпуск от 12.12.2020 на сайте Нового канала! В сегодняшней программе ведущие посетят страну с необычным названием и не менее удивительной историей – Боснию и Герцеговину. Это страна контрастов, которая расположена на Балканском полуострове и граничит с Хорватией, Сербией и Черногорией. Первой точкой на маршруте Насти Ивлеевои станет Сараево – столица Боснии и Герцеговины и один из старейших городов в Европе. Сараево имеет очень необычную историю. За последние 100 лет город был в составе 6 государств, пережил Первую и Вторую мировые войны, а также выдержал 4-летнюю осаду во время Боснийской войны. Со времени последних военных действий прошло 25 лет, и за этот период центр Сараево хорошо отреставрировали. Куда пойти и что посмотреть в Боснии и Герцеговине? Какой отдых может позволить себе богач и бедняк? Не пропусти интересное путешествие – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 9 на Новом канале!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон на острове Мадейра