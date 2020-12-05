Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата 8 випуск від 05.12.2020 на сайті Нового каналу. Цього разу ведучі проведуть незабутній вікенд у сонячній Туреччині та дізнаються, чим країна приваблює мільйони туристів, окрім сервісу all inclusive. Настя Івлєєва та Юлія Коваль відвідають Анталію – курортний регіон на півдні країни, який омивається Середземним морем. Кому з ведучих дістанеться золота карта та відпочинок на лакшері-курорті Кемер? А хто буде змушений прожити вікенд на $100 і ночувати в палатці? Відповідь – просто зараз! Готовий насолодитися морем, сонцем і неймовірною природою? Мерщій вмикай 8 випуск Орел і Решка. Дівчата на Новому каналі.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон у Західному Казахстані