Video: Непляжный отдых ведущих в солнечной Анталии. Орел и Решка. Девчата. Выпуск 8

Смотрите онлайн Орел и решка 2020 Девчата в Анталии эфир от 05.12.2020. Новый выпуск Орла и решки Девчата в Анталии на Новом канале
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05 декабря

Непляжный отдых ведущих в солнечной Анталии. Орел и Решка. Девчата. Выпуск 8

Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 8 выпуск от 05.12.2020 на сайте Нового канала. На этот раз ведущие проведут незабываемый уикенд в солнечной Турции и узнают, чем страна привлекает миллионы туристов, кроме сервиса all inclusive. Настя Ивлеева и Юлия Коваль посетят Анталью – самый курортный регион на юге страны, который омывается Средиземным морем. Кому из ведущих достанется золотая карта и отдых на лакшери-курорте Кемер? А кто будет вынужден прожить уикенд на $100 и ночевать в палатке? Ответ – прямо сейчас! Готов насладиться морем, солнцем и невероятной природой? Скорее включай 8 выпуск Орел и Решка. Девчата на Новом канале.

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Непляжный отдых ведущих в солнечной Анталии. Орел и Решка. Девчата. Выпуск 8
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