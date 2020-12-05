Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 8 выпуск от 05.12.2020 на сайте Нового канала. На этот раз ведущие проведут незабываемый уикенд в солнечной Турции и узнают, чем страна привлекает миллионы туристов, кроме сервиса all inclusive. Настя Ивлеева и Юлия Коваль посетят Анталью – самый курортный регион на юге страны, который омывается Средиземным морем. Кому из ведущих достанется золотая карта и отдых на лакшери-курорте Кемер? А кто будет вынужден прожить уикенд на $100 и ночевать в палатке? Ответ – прямо сейчас! Готов насладиться морем, солнцем и невероятной природой? Скорее включай 8 выпуск Орел и Решка. Девчата на Новом канале.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон в Западном Казахстане