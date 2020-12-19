Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата 10 випуск від 19.12.2020 на сайті Нового каналу! Цього разу ведучі відвідають острів кохання, популярний туристичний курорт і неймовірно красивий куточок землі – Кіпр. Чисті білосніжні пляжі, прозора морська вода, казкові гірські пейзажі та якісний готельний сервіс – тут кожен зможе влаштувати собі райський відпочинок. У 10 випуску Орел і Решка Настя Івлєєва вирушить у подорож по гірських селах Кіпру. У ведучої буде унікальна можливість побачити на власні очі, як створюють вишиті полотна ручної роботи. Унікальність вишивки в тому, що в ній немає прихованих швів, тому вона однаково гарно виглядає з обох сторін. А які незвичайні місця відвідає Юлія Коваль? Куди піти та що подивитися на Кіпрі? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата випуск 10.

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